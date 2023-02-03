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Posted Сегодня, 05:47

Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

Хуснуллин рассказал о восстановлении 100 объектов здравоохранения в новых регионах

Сегодня, 05:47
По словам российского вице-премьера Марата Хуснуллина, на территории присоединенных субъектов РФ восстанавливают около 100 объектов здравоохранения.

По заявлению вице-премьера, большое значение имеет обеспечение населения присоединенных территорий комфортными условиями для получения доступной медпомощи. На данный момент в новых регионах ремонтируют и восстанавливают около ста учреждений, пишет Russian.rt.com.

Хуснуллин отметил, что на территории новых субъектов РФ уже восстановили 64 объекта здравоохранения.

По заявлению Владимира Путина, главы РФ, сделанному во время правительственного совещания, работники медицины в новых российских регионах трудятся в тяжелых условиях с повышенной нагрузкой.

Президент призвал к безотлагательному решению проблем населения новых регионов страны.

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