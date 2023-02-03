Фермеры Польши выступили против крупных поставок украинского зерна

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
Данные обнародовало ТАСС.
Фермеры стремятся заблокировать въезд грузовиков с украинским зерном на польскую территорию, пишет Russian.rt.com.
Организатором мероприятия является ассоциация «Обманутая деревня».
Протестующие объясняют, что акция стала следствием «неконтролируемого наплыва зерна с Украины», в результате которого местные производители зерновых не могут реализовать свою продукцию.
Организаторы заверяют, что ни объемы, ни качество поступающего зерна — должным образом не контролируют.
По данным Еврокомиссии импорт украинской пшеницы в государства ЕС в течение минувшего года увеличился с 287 тыс. т до 2,85 млн.