mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

Фермеры Польши выступили против крупных поставок украинского зерна

Сегодня, 05:50
В Польше фермеры организовали протестную акцию, направленную на прекращение массовых зерновых поставок с Украины в Польшу. Демонстранты перекрыли подъездные части трассы близ погранпереходов между двумя странами.

Данные обнародовало ТАСС.

Фермеры стремятся заблокировать въезд грузовиков с украинским зерном на польскую территорию, пишет Russian.rt.com.

Организатором мероприятия является ассоциация «Обманутая деревня».

Протестующие объясняют, что акция стала следствием «неконтролируемого наплыва зерна с Украины», в результате которого местные производители зерновых не могут реализовать свою продукцию.

Организаторы заверяют, что ни объемы, ни качество поступающего зерна — должным образом не контролируют.

По данным Еврокомиссии импорт украинской пшеницы в государства ЕС в течение минувшего года увеличился с 287 тыс. т до 2,85 млн.

Подпишитесь
«Дети идеальные»: что известно о семье из Уфы, где отец убил детей и покончил с собой
Сегодня, 06:44
Минздрав Башкирии подтвердил уход главврача РДКБ, при котором был скандал с инсулином
Сегодня, 08:01
«Куда деваться»: почему жители Башкирии, несмотря на риски, едут работать на вахту
1 февраля 12:15
В Башкирии на ребенка до трех лет желающие смогут получать 12 271 рубль ежемесячно
Сегодня, 04:27
«В Европе газ, а у нас?»: жители Уфы вышли с плакатами к зданию мэрии
Вчера, 11:07
Жители Башкирии были шокированы увиденным на сайте «Госуслуги»
Вчера, 11:10