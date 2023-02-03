«Этих квартир не будет»: решится ли проблема с дольщиками Башкирии до конца 2023 года

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
В октябре 2021 года замминистра строительства и архитектуры республики Артем Ковшов пообещал решить проблему обманутых дольщиков в срок до 2023 года. Годом позже, в октябре 2022, в ходе прямой линии глава Башкирии напомнил поручение президента России о том, что к концу 2023 года проблема обманутых дольщиков должна быть решена. Тогда же он отметил, что в работе с дольщиками идет «самый напряженный период».
Однако, несмотря на достаточно сжатые сроки решения проблемы, жалобы некоторых обманутых дольщиков до сих пор остаются без внятного ответа. Так, дольщики ЖК «Московский» с конца прошлого года массово оставляют жалобы на странице главы и записывают видеообращения с просьбами назначить наблюдательный совет и выплатить компенсации.
— Нас 250 семей. Просим вас ходатайствовать перед «Фондом развития территорий» о скорейшем проведении наблюдательного совета по нашему объекты и выплатить компенсации в декабре 2022 года, — просили обманутые дольщики в видеообращении от ноября 22 года.
В Минстрое на жалобы отвечали, что все необходимые документы по проблемному объекту для проведения наблюдательного совета подготовлены.
Тем не менее жалобы продолжали поступать все это время. Так, уже под последними публикациями главы региона в конце января и начале февраля уфимцы сообщают, что наблюдательный совет с ноября прошлого года так и не был проведен, а также об игнорировании их Федеральным Фондом развития территории.
— Их не волнует, что внесен имущественный взнос за нас, что деньги были выделены, им всё равно, они равнодушно молчат на наши возмущения! Что нам делать, пикетировать? Была дата Набсовета 30 сентября 2022 года, 31 декабря 2022 года, четвертый квартал 2022 года, первый квартал 2023. Когда заморозили стройку, моему сыну было два года, а в этом году он в школу пойдет, в первый класс! Ну нельзя же быть настолько безответственными чиновниками, как те, что сидят в Фонде! Все сроки нарушены, ни денег, ни квартир! — возмущается Эльза К.
О том, что дольщиков «кормят обещаниями», сообщает и Дарья С., со слов которой, выплатить компенсацию им должны были еще в сентябре. Между тем, дольщики продолжат ежемесячно платить взносы по ипотеке, «зная, что этих квартир не будет».
В ответ жители получают стандартную «одну на всех» отписку от Минстроя Башкирии. Со слов ведомства, Федеральный Фонд развития территории предварительно вынес решение о выплате компенсаций и, по данным на январь 2023 года, ожидает выделения дополнительных средств из бюджета РФ «для возможности принятия решения Наблюдательного совета в отношении этого объекта».
— Кроме того, прорабатываются варианты использования денежных средств, зарезервированных ранее на принятие решений в отношении иных объектов. Согласно официальному письму Фонда развития территорий срок принятия решений — 1 квартал 2023 года, — заверяют в министерстве.
Между тем, до конца 2023 года осталось меньше 11 месяцев. Успеют ли чиновники решить проблему обманутых дольщиков в Башкирии, учитывая, что за время полного игнорирования проблемы, подобных ситуаций становилось только больше.