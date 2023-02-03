«Этих квартир не будет»: решится ли проблема с дольщиками Башкирии до конца 2023 года

Тем не менее жалобы продолжали поступать все это время. Так, уже под последними публикациями главы региона в конце января и начале февраля уфимцы сообщают, что наблюдательный совет с ноября прошлого года так и не был проведен, а также об игнорировании их Федеральным Фондом развития территории.