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Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

«Дети идеальные»: что известно о семье из Уфы, где отец убил детей и покончил с собой

3 февраля 2023, 06:44
Фото: пресс-служба следкома по Башкирии
В живых из троих детей чудом осталась лишь девочка 10 лет. Также удалось спастись и матери.

Информированный источник Mkset в правоохранительных органах сообщил, что семья, в которой утром 3 февраля произошла страшная трагедия, была безупречной, никогда не состояла на учете в органах опеки и профилактики, а дети в семье были, со слов собеседника, «идеальными».

Напомним, сегодня Уфу потрясло известие о том, что в квартире по улице Степана Кувыкина многодетный отец стал вести себя агрессивно, жена и дочь выскочили из квартиры за помощью к соседям, однако, когда они вернулись к дверям квартиры с подмогой, было уже поздно. Дверь была заперта изнутри, а когда ее вскрыли спасатели, в квартире их ждала страшная находка — три бездыханных тела. Двое мальчиков 7 и 13 лет получили ножевые ранения. Их отец, по предварительным данным, свел счеты с жизнью.

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