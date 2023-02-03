«Дети идеальные»: что известно о семье из Уфы, где отец убил детей и покончил с собой

Напомним, сегодня Уфу потрясло известие о том, что в квартире по улице Степана Кувыкина многодетный отец стал вести себя агрессивно, жена и дочь выскочили из квартиры за помощью к соседям, однако, когда они вернулись к дверям квартиры с подмогой, было уже поздно. Дверь была заперта изнутри, а когда ее вскрыли спасатели, в квартире их ждала страшная находка — три бездыханных тела. Двое мальчиков 7 и 13 лет получили ножевые ранения. Их отец, по предварительным данным, свел счеты с жизнью.