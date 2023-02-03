Была ли профилактика? Убийство детей 7 и 13 лет их отцом в Уфе проверит прокуратура

Напомним, в Уфе в 2019 году произошла резонансная пропажа отца семейства с двумя сыновьями. История Артема Мазова сотрясла всю Башкирию после того как тела его сыновей были спустя полгода были найдены. Самого Мазова-старшего не нашли ни живым ни мертвым, он по сей день находится в федеральном розыске. Страшные семейные трагедии сотрясали Уфу и в 2022 и в 2023 году. В августе 2022 года женщина из города Туймазы приехала в Уфу с 16-летней дочкой в Уфу на лечение, сняла квартиру и там убила свою дочь, после чего свела свои счеты с жизнью. Не так давно, 16 января 18-летний уфимец убил свою маму, по некоторым данным из-за того, что не нашел лист бумаги на котором были записаны некие пароли.