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Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Была ли профилактика? Убийство детей 7 и 13 лет их отцом в Уфе проверит прокуратура

3 февраля 2023, 06:11
Фото: 1MI

Прокуратура проверит органы профилактики после убийства отцом детей 7 и 13 лет в Уфе

Надзорное ведомство будет контролировать ход и результаты расследования уже возбужденного дела.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии сообщили о том какие мероприятия проведет надзорное ведомство касательно страшной трагедии, которая сегодня утром, 3 февраля, произошла в уфимской квартире на улице Степана Кувыкина.

Помимо установления причин и обстоятельств страшного убийства двоих детей, которое по предварительным данным, совершил их отец, надзорное ведомство выяснить как работали органы системы профилактики и как велась работа по выявлению детей, которые находятся в социально опасном положении.

На месте работает прокурор Уфы Сергей Воронов и и. о. прокурора Кировского района Уфы Руслан Усманов.

Ранее Mkset сообщал, что на месте работают специалисты следственного комитета, криминалисты и полиция. Контроль за расследованием убийства двух малолетних детей взят на контроль руководством Следкома по Башкирии.

Напомним, в Уфе в 2019 году произошла резонансная пропажа отца семейства с двумя сыновьями. История Артема Мазова сотрясла всю Башкирию после того как тела его сыновей были спустя полгода были найдены. Самого Мазова-старшего не нашли ни живым ни мертвым, он по сей день находится в федеральном розыске. Страшные семейные трагедии сотрясали Уфу и в 2022 и в 2023 году. В августе 2022 года женщина из города Туймазы приехала в Уфу с 16-летней дочкой в Уфу на лечение, сняла квартиру и там убила свою дочь, после чего свела свои счеты с жизнью. Не так давно, 16 января 18-летний уфимец убил свою маму, по некоторым данным из-за того, что не нашел лист бумаги на котором были записаны некие пароли.

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