Жители Башкирии были шокированы увиденным на сайте «Госуслуги»

Если заявление уже было подано гражданином, то на него будет отправлен ответ профильного ведомства, в котором будут содержаться дальнейшие инструкции. Тем кто подавал данное заявление через МФЦ необходимо обратиться в отдел миграции по месту, где было зарегистрировано заявление на оформление документа.