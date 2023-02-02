Жители Башкирии были шокированы увиденным на сайте «Госуслуги»

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
С сегодняшнего дня жители Российской Федерации не смогут подать заявление на выпуск заграничного паспорта нового образца с электронным носителей информации. Соответствующее сообщение размещено на сайте портала «Госуслуги».
Если заявление уже было подано гражданином, то на него будет отправлен ответ профильного ведомства, в котором будут содержаться дальнейшие инструкции. Тем кто подавал данное заявление через МФЦ необходимо обратиться в отдел миграции по месту, где было зарегистрировано заявление на оформление документа.
Причина приостановки в том, что Гознак в увеличении потребности в микросхемах. Предполагается, что проблема будет решена в срок около месяца.
Ранее на оформление заграничных паспортов, да собственно как и на все остальные услуги, перестала действовать скидка в 30%, которая предоставлялась за использование «Госуслуг». Дисконт не предоставляется с 1 января нынешнего 2023 года.