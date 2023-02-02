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Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Жители Башкирии были шокированы увиденным на сайте «Госуслуги»

2 февраля 2023, 11:10
Фото: 1MI

Со 2 февраля в Башкирии нельзя оформить на Госуслугах загранпаспорт нового образца

Прием заявлений приостановлен временно, а на его возобновление уйдет около месяца.

С сегодняшнего дня жители Российской Федерации не смогут подать заявление на выпуск заграничного паспорта нового образца с электронным носителей информации. Соответствующее сообщение размещено на сайте портала «Госуслуги».

Если заявление уже было подано гражданином, то на него будет отправлен ответ профильного ведомства, в котором будут содержаться дальнейшие инструкции. Тем кто подавал данное заявление через МФЦ необходимо обратиться в отдел миграции по месту, где было зарегистрировано заявление на оформление документа.

Причина приостановки в том, что Гознак в увеличении потребности в микросхемах. Предполагается, что проблема будет решена в срок около месяца.

Ранее на оформление заграничных паспортов, да собственно как и на все остальные услуги, перестала действовать скидка в 30%, которая предоставлялась за использование «Госуслуг». Дисконт не предоставляется с 1 января нынешнего 2023 года.

 

Жители Башкирии не смогут оформить загранпаспорт на «Госуслугах» с 30% скидкой
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#Общество#Ирина Деревянчук
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