Высокопоставленный сотрудник филиала ПАО «Совкомбанк» в Уфе совершил ДТП в Бирске

По данным издания, ссылающегося на пресс-службу регионального ГИБДД, иномарка наехала на три припаркованных автомобиля на Интернациональной улице в городе Бирск. Сообщает со ссылкой на пресс-службу ГИБДД «Ъ-Уфа» и о том, что когда в отношении мужчины инспекторы оформляли административный протокол, от него исходил сильный запах алкоголя, однако от медицинского освидетельствования мужчина по данным ведомства отказался. На него было оформлено два административных протокола, за отказ от прохождения медосвидетельствования и за нарушения правил расположения ТС на проезжей части.