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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Высокопоставленный сотрудник филиала ПАО «Совкомбанк» в Уфе совершил ДТП в Бирске

2 февраля 2023, 13:13
Фото: 1MI
Происшествие он совершил в городе Бирск, наехав на три припаркованных авто, мужчина отказался проходить медосвидетельствование.

Как сообщает «Ъ-Уфа» 29 января нынешнего года инспекторы ГАИ в городе Бирск эвакуировали на штрафстоянку иномарку Infinity, за рулем которой по данным издания находился высокопоставленный работник филиала ПАО «Совкомбанк», а именно 32-летний управляющий операционным офисом в Уфе по работе с корпоративными клиентами Алексей Ташкин.

По данным издания, ссылающегося на пресс-службу регионального ГИБДД, иномарка наехала на три припаркованных автомобиля на Интернациональной улице в городе Бирск. Сообщает со ссылкой на пресс-службу ГИБДД «Ъ-Уфа» и о том, что когда в отношении мужчины инспекторы оформляли административный протокол, от него исходил сильный запах алкоголя, однако от медицинского освидетельствования мужчина по данным ведомства отказался. На него было оформлено два административных протокола, за отказ от прохождения медосвидетельствования и за нарушения правил расположения ТС на проезжей части.

Mkset обратился в пресс-службу ПАО «Совкомбанк» за комментариями по ситуации.

Напомним, 25 января стало известно о похожем происшествии в городе Кумертау, там мужчина протаранил 4 автомобиля, припаркованных у авиационного предприятия. Виновник медосвидетельствование прошел и получил протокол за езду в нетрезвом виде.

В Башкирии на парковке предприятия пьяный водитель иномарки протаранил 4 чужих авто
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#Ирина Деревянчук#ДТП#Происшествия
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