В Уфе засняли комету, на ребенка упала наледь, а за порядок в парке выложат 40 млн

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
Курултай Башкирии едва ли не ежедневно подтверждает свои законотворческие полномочия. Наши депутаты предложили увеличить размер суточных для работников организаций, которые ездят в командировки. Размер выплат не менялся долгие годы и на сегодня является действительно символическим. Хотят размер командировочных в сутки довести до тридцатой части минимального размера оплаты труда.
Остальные новости из Уфы и про Уфу. Начнем с плохих. В столице на ребенка упала наледь с крыши 5-этажки, травмы ребенок получил и попал с ними в травмпункт, но к счастью травмы оказались незначительными и 11-летний мальчик получил помощь и отправился домой. Поздним вечером в Уфе на улице Интернациональной загорелся автобус, уже второй за неделю.
А теперь хорошие новости из Уфы. В преддверии теплой поры власти ищут подрядчика который за 40 миллионов рублей будет следить за порядком в городском парке Лесоводов до конца года. Возможно подрядчик скинет стоимость своих услуг, но это мы узнаем после того, как его выберут власти.
Над Уфой вчера пролетела комета. Представляете, зеленая комета, которая так близка к Земле бывает один раз в 50 тысяч лет. Так что мы стали современниками величайшего и редчайшего события, а уфимец смог заснять его с помощью профессионального оборудования.