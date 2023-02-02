В Уфе засняли комету, на ребенка упала наледь, а за порядок в парке выложат 40 млн

Остальные новости из Уфы и про Уфу. Начнем с плохих. В столице на ребенка упала наледь с крыши 5-этажки, травмы ребенок получил и попал с ними в травмпункт, но к счастью травмы оказались незначительными и 11-летний мальчик получил помощь и отправился домой. Поздним вечером в Уфе на улице Интернациональной загорелся автобус, уже второй за неделю.