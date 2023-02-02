В Уфе суд наказал выбежавшего на лед после матча «Салавата Юлаева» болельщика

Между тем, сам Егор в суде не признал и отметил, что только облокотился об полочку, случайно сломал стекло и упал на следующий ряд. После чего начал искать выход из зоны, потому перепрыгнул бортик, вышел на лед. Там парень сфотографировался и попытался поговорить с хоккеистами, а после покинул лед.