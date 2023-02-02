В Уфе суд наказал выбежавшего на лед после матча «Салавата Юлаева» болельщика

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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Updated Сегодня, 03:46
В Уфе Советский райсуд наказал 19-летнего болельщика, который после матча «Салавата Юлаева» выбежал на лед. Инцидент произошел еще в декабре 2022 года, когда команда играла против «Автомобилистов».
Согласно информации на сайте Советского райсуда, юношу приговорили к 40 часам обязательный работ и на полгода запретили посещать официальные спортивные мероприятия.
Между тем, сам Егор в суде не признал и отметил, что только облокотился об полочку, случайно сломал стекло и упал на следующий ряд. После чего начал искать выход из зоны, потому перепрыгнул бортик, вышел на лед. Там парень сфотографировался и попытался поговорить с хоккеистами, а после покинул лед.
Иную версию рассказала в суде рассказала Камалова Р.Р., которая и составила на парня протокол об административном правонарушении.
— После матча увидела на экранах молодого человека, который бегал по льду минут десять, прежде чем его задержали сотрудники арены и сотрудники правоохранительных органов, — заявляет женщина.
Кроме того, суд руководствовался видео с места и свидетельствованием других очевидцев. Так, директор «Уфа-Арены» заявил, что ущерб от повреждения защитного стекла составил 10 тысяч рублей.
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов также в ходе пресс-конференции сообщал о штрафе в 500 тысяч рублей, который выписали ХК «за человека, который выбежал на лед после мишкопада».