В Уфе снова загорелся автобус

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
2 февраля вечером в Уфе по улице Интернациональной загорелся автобус «Башавтотранса», обслуживающий маршрут № 74, сообщили об этом журналисты телепрограммы «Честно говоря» на канале БСТ.
Опубликовано видео от очевидца происшествия. на нем видно как пассажиры покидают автобус, судя по всему среднего класса, горение происходит в задней части автобуса, его тушит водитель в форменной куртке государственного перевозчика. Ему также с огнетушителем помогает мужчина, судя по всему очевидец происшествия. На видео можно понять, что пожар удалось потушить своими силами.
Напомним, во вторник 31 января на остановке у ТРЦ «Планета» в Уфе загорелась пассажирская «Газель». Ее потушили сотрудники торгового центра, в происшествии никто не пострадал.