В Уфе снова загорелся автобус

Опубликовано видео от очевидца происшествия. на нем видно как пассажиры покидают автобус, судя по всему среднего класса, горение происходит в задней части автобуса, его тушит водитель в форменной куртке государственного перевозчика. Ему также с огнетушителем помогает мужчина, судя по всему очевидец происшествия. На видео можно понять, что пожар удалось потушить своими силами.