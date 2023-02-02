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Posted Сегодня, 16:27

Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:31

Updated Сегодня, 16:31

В Уфе снова загорелся автобус

2 февраля 2023, 16:27
Фото: скриншот видео телепрограммы "Честно говоря" на БСТ

В Уфе на улице Интернациональной загорелся 74 маршрут «Башавтотранса»

Сообщений о жертвах нет, возгорание тушил водитель автобуса и неизвестный человек.

2 февраля вечером в Уфе по улице Интернациональной загорелся автобус «Башавтотранса», обслуживающий маршрут № 74, сообщили об этом журналисты телепрограммы «Честно говоря» на канале БСТ.

Видео: видео телепрограммы "Честно говоря" на БСТ

Опубликовано видео от очевидца происшествия. на нем видно как пассажиры покидают автобус, судя по всему среднего класса, горение происходит в задней части автобуса, его тушит водитель в форменной куртке государственного перевозчика. Ему также с огнетушителем помогает мужчина, судя по всему очевидец происшествия. На видео можно понять, что пожар удалось потушить своими силами.

Напомним, во вторник 31 января на остановке у ТРЦ «Планета» в Уфе загорелась пассажирская «Газель». Ее потушили сотрудники торгового центра, в происшествии никто не пострадал.

Маршрутка с пассажирами загорелась на ходу в Уфе
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#Происшествия#Видео#Ирина Деревянчук
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