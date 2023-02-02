В Уфе сделали фото зеленой кометы, пролетающей рядом с Землей раз в 50 тысяч лет

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Вчера, 1 февраля в небе над Уфой можно было наблюдать редчайшее астрономическое явление — зеленую комету. Небесная гостья не часто пролетает над нашей планетой — один раз в 50 тысяч лет и ныне живущим на планете Земля представилась возможность лицезреть ее.
Правда не обошлось без нюансов, невооруженным глазом наблюдать за кометой мешал яркий свет Луны, которая приближается к полнолунию, то есть демонстрирует почти весь свой диск.
Уфимец Рустам Хиячин сфотографировал редчайшее явление и рассказал о том как это удалось ему городскому телеканалу UTV.
–Вот такая комета. В телескоп ее видно как туманное пятнышко. Не очень впечатляющая. Сделал фото через телескоп. Луна очень яркая, засветила всё, — прокомментировал увиденное автор снимка.