В Уфе сделали фото зеленой кометы, пролетающей рядом с Землей раз в 50 тысяч лет

Вчера, 1 февраля в небе над Уфой можно было наблюдать редчайшее астрономическое явление — зеленую комету. Небесная гостья не часто пролетает над нашей планетой — один раз в 50 тысяч лет и ныне живущим на планете Земля представилась возможность лицезреть ее.