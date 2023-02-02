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Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

В Уфе сделали фото зеленой кометы, пролетающей рядом с Землей раз в 50 тысяч лет

2 февраля 2023, 15:49
Фото: Рустам Хиячин / телеканал UTV
Уфимец сфотографировал уникальное явление на профессиональное оборудование.

Вчера, 1 февраля в небе над Уфой можно было наблюдать редчайшее астрономическое явление — зеленую комету. Небесная гостья не часто пролетает над нашей планетой — один раз в 50 тысяч лет и ныне живущим на планете Земля представилась возможность лицезреть ее.

Правда не обошлось без нюансов, невооруженным глазом наблюдать за кометой мешал яркий свет Луны, которая приближается к полнолунию, то есть демонстрирует почти весь свой диск.

Уфимец Рустам Хиячин сфотографировал редчайшее явление и рассказал о том как это удалось ему городскому телеканалу UTV.

–Вот такая комета. В телескоп ее видно как туманное пятнышко. Не очень впечатляющая. Сделал фото через телескоп. Луна очень яркая, засветила всё, — прокомментировал увиденное автор снимка.
1 февраля жители Башкирии смогут увидеть зеленую комету
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#Общество#Ирина Деревянчук
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