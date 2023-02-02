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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

В Уфе ребенок оказался в больнице после схода на него наледи с балкона 5-этажки

2 февраля 2023, 11:33
Фото: 1MI
Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются компетентными службами.

В пресс-службе Управления гражданской защиты города Уфы сообщили о том, что вечером 1 февраля в единую дежурно-диспетчерскую службу столицы поступило сообщение об обращении ребенка 2011 года рождения в травмпункт после того, как уточняют в пресс-службе, со слов мальчика, на него сошла наледь с козырька балкона пятиэтажки по адресу проспект Октября, 164.

К счастью травмы ребенка оказались не тяжелыми и после того как в травмпункте ему была оказана помощь, ребенок был отпущен домой. 

Напомним, в конце января стало известно о гибели мужчины, который упал, поскользнувшись на Шумавцовском мосту в Уфе. Его сын считает, что мужчина поскользнувшись оказался за ограждением из-за неочищенной на мосту наледи. Инцидентом заинтересовались в прокуратуре и в следственном комитете, было возбуждено и уголовное дело. По версии следствия, произошедшее могло произойти вследствие ненадлежащей организации работы по очистке поверхности тротуара моста от наледи и снега сотрудниками МБУ «Служба по благоустройству Калининского района».

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#Ирина Деревянчук#Происшествия
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