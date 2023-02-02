В Уфе ребенок оказался в больнице после схода на него наледи с балкона 5-этажки

Напомним, в конце января стало известно о гибели мужчины, который упал, поскользнувшись на Шумавцовском мосту в Уфе. Его сын считает, что мужчина поскользнувшись оказался за ограждением из-за неочищенной на мосту наледи. Инцидентом заинтересовались в прокуратуре и в следственном комитете, было возбуждено и уголовное дело. По версии следствия, произошедшее могло произойти вследствие ненадлежащей организации работы по очистке поверхности тротуара моста от наледи и снега сотрудниками МБУ «Служба по благоустройству Калининского района».