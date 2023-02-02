В Уфе появился еще один перинатальный центр

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
В группе в социальной сети ВКонтакте роддома № 3 в Уф, расположенного в Черниковке по адресу улица Кольцевая, 131, появилось небольшое, но важное сообщение о том, что место, где на свет появляются маленькие уфимцы изменило свой статус. С 1 февраля роддом больше не является роддомом, а становится городским клиническим перинатальным центром города Уфы.
Главный врач уже перинатального центра уточнила и важную формальности, из-за переименования медицинского учреждения изменился и адрес электронной почты, теперь корреспонденция на адрес экс-роддома должна поступать по адресу [email protected], сообщила важную информацию главврач Зухра Гурова.