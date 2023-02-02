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Posted Сегодня, 16:10

Published Сегодня, 16:10

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

В Уфе появился еще один перинатальный центр

2 февраля 2023, 16:10
Фото: 1MI

Уфимский роддом № 3 в Черниковке изменил свой статус на перинатальный центр

О новом статусе одного из старейших родильных домов Уфы рассказала главврач.

В группе в социальной сети ВКонтакте роддома № 3 в Уф, расположенного в Черниковке по адресу улица Кольцевая, 131, появилось небольшое, но важное сообщение о том, что место, где на свет появляются маленькие уфимцы изменило свой статус. С 1 февраля роддом больше не является роддомом, а становится городским клиническим перинатальным центром города Уфы.

Главный врач уже перинатального центра уточнила и важную формальности, из-за переименования медицинского учреждения изменился и адрес электронной почты, теперь корреспонденция на адрес экс-роддома должна поступать по адресу [email protected], сообщила важную информацию главврач Зухра Гурова.

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#Город#Ирина Деревянчук
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