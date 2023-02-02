В ПФО большинство зараженных вирусами инфраструктур — в сфере здравоохранения

— Вредоносное ПО является сегодня одной из ключевых киберугроз. По нашим оценкам, половина высококритических инцидентов в 2022 году была связана именно с применением различных вирусов, включая шифровальщики. Причем за год активность последних возросла в разы, а хакеры все чаще стали шифровать данные безвозвратно, то есть без требования выкупа. Уже в апреле доля случаев безвозвратного шифрования достигла 50%. — рассказал Алексей Павлов, директор по развитию бизнеса центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар. — Как правило, для доставки ВПО хакеры используют фишинг. Также в 2022 году вредоносы стали чаще встречаться в легитимном софте, который распространяется через файлообменники (например, торренты). ВПО начали активно размещать и при взломах веб-порталов, чтобы в дальнейшем заражать устройства посетителей».