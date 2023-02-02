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Published Сегодня, 12:33

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Updated Сегодня, 12:33

В Москве завершили прием заявок на конкурс «Лучник Future»

2 февраля 2023, 12:33
В Москве 30 января завершился прием заявок на всероссийский конкурс студенческих команд в сфере развития общественных связей «Лучник Future». По итогам отбора участниками конкурса стали 72 команды из 19 городов России.

Конкурсанты представили на суд жюри 86 проектов, так как по регламенту одной команде разрешалось придумать решение нескольких задач. Для этого им были предложены шесть реальных PR-кейсов от партнеров конкурса, передает newsnn.ru.

Исполнительный директор конкурса Юлия Мохова отметила, что география конкурса расширяется, он объединяет вокруг себя студентов-пиарщиков со всей страны, что говорит об актуальности «Лучник Future» в развитии PR-сообщества.

«Особенно приятно, что среди участников есть знакомые лица – финалисты и даже победители прошлого года», - подчеркнула она.

На следующем этапе, который продлится до 15 февраля, экспертам и членам жюри предстоит оценить работы конкурсантов. По итогам онлайн-голосования станут известны имена финалистов, которые войдут в шорт-лист и представят свои проекты на очных презентациях в Москве.

Напомним, что учредителем конкурса является дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

Информационный партнер конкурса - медиахолдинг 1MI.

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