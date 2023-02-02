В Москве завершили прием заявок на конкурс «Лучник Future»

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Конкурсанты представили на суд жюри 86 проектов, так как по регламенту одной команде разрешалось придумать решение нескольких задач. Для этого им были предложены шесть реальных PR-кейсов от партнеров конкурса, передает newsnn.ru.
Исполнительный директор конкурса Юлия Мохова отметила, что география конкурса расширяется, он объединяет вокруг себя студентов-пиарщиков со всей страны, что говорит об актуальности «Лучник Future» в развитии PR-сообщества.
«Особенно приятно, что среди участников есть знакомые лица – финалисты и даже победители прошлого года», - подчеркнула она.
На следующем этапе, который продлится до 15 февраля, экспертам и членам жюри предстоит оценить работы конкурсантов. По итогам онлайн-голосования станут известны имена финалистов, которые войдут в шорт-лист и представят свои проекты на очных презентациях в Москве.
Напомним, что учредителем конкурса является дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».
Информационный партнер конкурса - медиахолдинг 1MI.