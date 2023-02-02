В квитанциях уфимцев за отопление в январе были добавлены новые строки

Так, уфимцы в квитанция от МУМ УИС увидят строки: «Площадь помещений передавших показания ИПУ по услуге „Отопление“» и «Площадь помещений не передавших показания ИПУ по услуге „Отопление“». Предполагается, что это позволит сделать расчеты и начисления за отопление «еще более прозрачными», так как жильцы смогут самостоятельно проверить правильность выставленных к оплате сумм.