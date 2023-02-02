В квитанциях уфимцев за отопление в январе были добавлены новые строки

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
В январских квитанция за отопление были добавлены новые данные. Как сообщает МУП УИС, речь идет о многоквартирных домах, в которых установлены индивидуальные приборы учета тепла.
Так, уфимцы в квитанция от МУМ УИС увидят строки: «Площадь помещений передавших показания ИПУ по услуге „Отопление“» и «Площадь помещений не передавших показания ИПУ по услуге „Отопление“». Предполагается, что это позволит сделать расчеты и начисления за отопление «еще более прозрачными», так как жильцы смогут самостоятельно проверить правильность выставленных к оплате сумм.
Ранее МУП УИС сообщал о росте потребления тепла на 15,2% в период с 22 декабря до 21 января. Разумеется, это отразилось и на квитанциях, о чем горожане поспешили сообщили в социальных сетях.