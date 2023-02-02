В ГИБДД Башкирии объявили массовые проверки водителей

Глава ГИБДД Башкирии сообщил о массовых проверках водителей на дорогах республики. По словам, Владимира Севастьянова, рейды проводятся сегодня на 1506 километре М-5"Урал» в Иглинском районе, а также в Абзелиловском районе на 268 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск проходят массовые проверки.