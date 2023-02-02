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Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

В ГИБДД Башкирии объявили массовые проверки водителей

2 февраля 2023, 08:38
Фото: 1MI
Рейды будут проводиться в двух районах, сообщает глава ГИБДД Башкирии.

Глава ГИБДД Башкирии сообщил о массовых проверках водителей на дорогах республики. По словам, Владимира Севастьянова, рейды проводятся сегодня на 1506 километре М-5"Урал» в Иглинском районе, а также в Абзелиловском районе на 268 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск проходят массовые проверки.

Направлены проверки на снижение аварийности и травматизма в ДТП, а также на укрепление дисциплины участников дорожного движения. 

#Элина Сайфранова
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