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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

«В Европе газ, а у нас?»: жители Уфы вышли с плакатами к зданию мэрии

2 февраля 2023, 11:07
Фото: фото из соцсетей
В их домах вода становится горячей благодаря газовой колонке, так что жители лишены и горячей воды.

В социальных сетях появились фотографии жителей Уфы, которые стоят напротив здания городской администрации с плакатами на которых написано следующее: «Газ в Европе, Уфа в жопе», «В Европе газ, а где у нас?», «Чрезвычайная ситуация! Нет газа и воды два месяца!».

Известно, что вышедшие с плакатами уфимки — жительницы уфимской многоэтажки, в которой еще в ноябре прошлого года начались проблемы в газоснабжением. Прокуратура Башкирии сообщала, что из-за неудовлетворительного состояния дымоходов и вентиляционных каналов жители нескольких домов по улицам Революционная, 50-летия Октября, Мингажева, 8 марта остались без газа, а значит и без горячей воды. Следствие после проверки надзорного ведомства завело уголовное дело, однако сообщалось, что газ в большее количество квартир подали, но некоторые квартиры так и остались без него.

25 января Mkset сообщал, что ситуацию с подачей газа в дома находится на контроле прокуратуры. К мэрии с плакатами женщины вышли, судя по датам в социальных сетях, 31 января.

В мэрии Уфы тем временем сообщили, что ремонт дымоходов и вентиляции не входит в перечень капремонта, выполняемых за счет взносов собственников. В настоящее время власти ищут средства для решения данного вопроса.

Напомним, на одной из октябрьских оперативок в правительстве глава Башкирии рассказал о чем он мечтает: «Я по понятным причинам, честно вам скажу, жду, чтобы в мире эта зима была самая холодная за всё время. Мы-то выдержим». К слову, в январе Башкирию накрыли рекордные аномальные морозы.

 

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#Город#Ирина Деревянчук
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