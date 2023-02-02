«В Европе газ, а у нас?»: жители Уфы вышли с плакатами к зданию мэрии

Известно, что вышедшие с плакатами уфимки — жительницы уфимской многоэтажки, в которой еще в ноябре прошлого года начались проблемы в газоснабжением. Прокуратура Башкирии сообщала, что из-за неудовлетворительного состояния дымоходов и вентиляционных каналов жители нескольких домов по улицам Революционная, 50-летия Октября, Мингажева, 8 марта остались без газа, а значит и без горячей воды. Следствие после проверки надзорного ведомства завело уголовное дело, однако сообщалось, что газ в большее количество квартир подали, но некоторые квартиры так и остались без него.