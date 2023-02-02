В Башкирии водителя грузовика будут судить по обвинению в гибели 6 человек

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
В Башкирии по обвинению в гибели 6 человек будут судить водителя грузовика. Речь идет об аварии, которая произошла летом 2021 года в Кушнаренковском районе, а именно на 1264 километре трассы Москва-Уфа.
Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, в день трагедии водитель грузовика «Scania» длительное время двигался с превышением максимально разрешенной скорости с шиной на переднем левом колесе, которая была непригодна для эксплуатации. В результате, на 1264-м километре трассы шина грузовика разорвалась и отлетела во встречный автомобиль «Лада Ларгус».
— В результате автомобиль «Лада Ларгус» столкнулся с указанным грузовиком и с другими автомобилями и опрокинулся, после чего загорелся и шестеро находившихся в автомобиле пассажиров скончались, — сообщает СК Башкирии.
Отмечается, что водитель отечественного автомобиля осуществлял перевозку восьми пассажиров по маршруту Уфа-Дюртюли.
Вину в совершении преступления водитель не признал, уголовное дело направлено в суд.