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Published Сегодня, 08:31

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Updated Сегодня, 08:33

В Башкирии водителя грузовика будут судить по обвинению в гибели 6 человек

2 февраля 2023, 08:31
Фото: СК по РБ
Трагедия произошла летом 2021 года в Кушнаренковском районе.

В Башкирии по обвинению в гибели 6 человек будут судить водителя грузовика. Речь идет об аварии, которая произошла летом 2021 года в Кушнаренковском районе, а именно на 1264 километре трассы Москва-Уфа.

Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, в день трагедии водитель грузовика «Scania» длительное время двигался с превышением максимально разрешенной скорости с шиной на переднем левом колесе, которая была непригодна для эксплуатации. В результате, на 1264-м километре трассы шина грузовика разорвалась и отлетела во встречный автомобиль «Лада Ларгус».

— В результате автомобиль «Лада Ларгус» столкнулся с указанным грузовиком и с другими автомобилями и опрокинулся, после чего загорелся и шестеро находившихся в автомобиле пассажиров скончались, — сообщает СК Башкирии.

Отмечается, что водитель отечественного автомобиля осуществлял перевозку восьми пассажиров по маршруту Уфа-Дюртюли.

Вину в совершении преступления водитель не признал, уголовное дело направлено в суд. 

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#Элина Сайфранова
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