В Башкирии водителя грузовика будут судить по обвинению в гибели 6 человек

Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, в день трагедии водитель грузовика «Scania» длительное время двигался с превышением максимально разрешенной скорости с шиной на переднем левом колесе, которая была непригодна для эксплуатации. В результате, на 1264-м километре трассы шина грузовика разорвалась и отлетела во встречный автомобиль «Лада Ларгус».