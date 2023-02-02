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Posted Сегодня, 17:06

Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

В Башкирии существенно подорожали овощи: огурцы, репчатый лук, морковь и капуста

2 февраля 2023, 17:06
Фото: 1MI
Помимо овощей подорожали макароны и вареная колбаса.

Аналитики башкирского статистического ведомства сообщили о том, какие продукты в республике за минувшую неделю с 23 по 30 февраля показали самый значительный рост в цене.

Большинство из продовольственных товаров выросших в цене — овощи. Больше остальных продуктов подорожали свежие огурцы, которые подросли в цене на 8,4% и достигли средней стоимости 226,5 рублей. Следом репчатый лук, который может заставить проливать слезы не только своими свойствами, но и ростом стоимость на 8,2%. Килограмм полезного продукта на прошлой неделе в среднем стоил 35,9 рублей. Третий самый подорожавший продукт не овощ, а вареная колбаса, которая подросла в цене на 3,4%. Килограмм продукта в среднем на прошлой неделе можно было приобрести за 401 рубль и 40 копеек.

Макароны из муки высшего сорта (пшеничной) показали рост средней стоимости ровно на 3%. Популярный гарнир можно было приобрести по средней цене 76,8 рублей. Морковь и капуста, как одинаково полезные продукты, и подорожали одинаково на 2,4%. За килограмм моркови на прошлой неделе в среднем приходилось отдать 32,2 рубля, а килограмм капусты обходился в 21,2 рубля.

 

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#Ирина Деревянчук#Общество
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