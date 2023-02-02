В Башкирии простятся с погибшим в СВО 29-летним Алмазом Шафиковым

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
В ходе специальной военной операции при выполнении боевых задач погиб 29-летний Алмаз Шафиков. Об этом в своих социальных сетях сообщает администрация Гафурийского района.
Известно, что Алмаз Шафиков родился 1994 года в деревне Юлукого, после окончания медколледжа мужчина проходил служба в армии.
— На специальную военную операцию был призван в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 г, — сообщает администрация Гафурийского района.
Так, прощание состоится завтра, 3 февраля, в 10:00 в селе Красноусольский, похоронят мужчину в деревне Юлуково.