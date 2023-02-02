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Posted Сегодня, 04:11

Published Сегодня, 04:11

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

В Башкирии простятся с погибшим в СВО 29-летним Алмазом Шафиковым

Сегодня, 04:11

В Башкирии 3 февраля простятся с погибшим в СВО 29-летним Алмазом Шафиковым

Об этом сообщает администрация Гафурийского района.

В ходе специальной военной операции при выполнении боевых задач погиб 29-летний Алмаз Шафиков. Об этом в своих социальных сетях сообщает администрация Гафурийского района.

Известно, что Алмаз Шафиков родился 1994 года в деревне Юлукого, после окончания медколледжа мужчина проходил служба в армии.

— На специальную военную операцию был призван в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 г, — сообщает администрация Гафурийского района.

Так, прощание состоится завтра, 3 февраля, в 10:00 в селе Красноусольский, похоронят мужчину в деревне Юлуково.

Фото: Гафурийский район Республики Башкортостан // vk.com
#Общество
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