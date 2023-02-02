В Башкирии предложили пересмотреть размер суточных в командировках из-за роста цен

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев отметил, что сейчас размер суточных составляет фиксированную сумму — 100 рублей в день. Он предложил привязать эту сумму к МРОТу.
«За двадцать лет цены на товары и услуги значительно выросли, а размер командировочных не пересматривался ни разу, — поделился Константин Толкачев. — Сегодня это уже чисто символическая сумма, которая не покрывает даже стоимость обеда. Чтобы размер суточных менялся в соответствии с индексом потребительских цен, целесообразно привязать его к индексируемому показателю — минимальному размеру оплаты труда. В этом случае размер суточных будет определяться как 1/30 МРОТ. Сумма будет автоматически меняться вслед за индексацией МРОТ».
В 2023 году для Башкирии МРОТ составляет 18 678,3 рубля. В случае, если закон изменят, суточные превысят 500 рублей в день.