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Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

В Башкирии предложили пересмотреть размер суточных в командировках из-за роста цен

Сегодня, 06:18
Изменить закон предлагается для работников организаций в период служебной командировки

Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев отметил, что сейчас размер суточных составляет фиксированную сумму — 100 рублей в день. Он предложил привязать эту сумму к МРОТу.

«За двадцать лет цены на товары и услуги значительно выросли, а размер командировочных не пересматривался ни разу, — поделился Константин Толкачев. — Сегодня это уже чисто символическая сумма, которая не покрывает даже стоимость обеда. Чтобы размер суточных менялся в соответствии с индексом потребительских цен, целесообразно привязать его к индексируемому показателю — минимальному размеру оплаты труда. В этом случае размер суточных будет определяться как 1/30 МРОТ. Сумма будет автоматически меняться вслед за индексацией МРОТ».

В 2023 году для Башкирии МРОТ составляет 18 678,3 рубля. В случае, если закон изменят, суточные превысят 500 рублей в день.

#Валерия Панаева
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