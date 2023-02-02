В Башкирии будет увековечена память погибшего в СВО Героя России Алмаза Сафина

Так, имя Алмаза Сафина будет присвоено ГБУ "Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Республики Башкортостан» и школе №2 в поселке Раевский, в которой обучался погибший. Предлагается также в его честь назвать одну из улиц в родном поселке и установить бюст на Алее Славы.