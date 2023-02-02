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Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

В Башкирии будет увековечена память погибшего в СВО Героя России Алмаза Сафина

Сегодня, 07:55
Звание Героя России мужчине было присвоено посмертно.

В Башкирии будет увековечена память погибшего в СВО Героя России Алмаза Сафина. Соответствующий указ главы Башкирии был опубликован на портале правовой информации. 

Так, имя Алмаза Сафина будет присвоено ГБУ "Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Республики Башкортостан» и школе №2 в поселке Раевский, в которой обучался погибший. Предлагается также в его честь назвать одну из улиц в родном поселке и установить бюст на Алее Славы. 

Напомним, что Алмаз Сафин погиб при исполнении воинского долга, о его гибели стало известно 16 января. Позже президент страны присвоил Алмазу Сафину звание Героя России (посмертно). 

Фото: Дамир Мустафин // vk.com
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#Элина Сайфранова
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