Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
В Башкирии будет увековечена память погибшего в СВО Героя России Алмаза Сафина. Соответствующий указ главы Башкирии был опубликован на портале правовой информации.
Так, имя Алмаза Сафина будет присвоено ГБУ "Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Республики Башкортостан» и школе №2 в поселке Раевский, в которой обучался погибший. Предлагается также в его честь назвать одну из улиц в родном поселке и установить бюст на Алее Славы.
Напомним, что Алмаз Сафин погиб при исполнении воинского долга, о его гибели стало известно 16 января. Позже президент страны присвоил Алмазу Сафину звание Героя России (посмертно).