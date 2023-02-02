mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Уже можно строить планы: В феврале жители Башкирии отдохнут четыре дня подряд

2 февраля 2023, 11:23
Фото: 1MI

В феврале жители Башкирии отдохнут четыре дня подряд

О продолжительных выходных жителям Башкирии напомнили в министерстве труда.

Жителей Башкирии, которые работают в соответствии с производственным календарем  отдыхают на государственные праздники в феврале ждут продолжительные выходные. не такие продолжительные как в январе, но все же – четыре дня, с 23 по 26 февраля станут выходными. Так что уже можно начинать строить планы на продолжительные выходные.

К тому же в пятницу, 22 февраля рабочий день перед длинными выходными будет сокращен на 1 час. Уточняется, что выходные в феврале увеличились в счет переноса на февраль одного “новогоднего” выходного дня.

Если 23 февраля выпадает на дни отпуска, то праздничный день в число дней отпуска не включается.

Жителей Башкирии в феврале ждут длинные выходные
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
«Куда деваться»: почему жители Башкирии, несмотря на риски, едут работать на вахту
Вчера, 12:15
В квитанциях уфимцев за отопление в январе были добавлены новые строки
Сегодня, 05:36
Временное сооружение за 1 млрд: как строительство ЦУР в Башкирии обернулось скандалом
31 января 11:32
Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в феврале
Сегодня, 03:59
«В Европе газ, а у нас?»: жители Уфы вышли с плакатами к зданию мэрии
Сегодня, 11:07
Жители Башкирии были шокированы увиденным на сайте «Госуслуги»
Сегодня, 11:10