Уже можно строить планы: В феврале жители Башкирии отдохнут четыре дня подряд

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Жителей Башкирии, которые работают в соответствии с производственным календарем отдыхают на государственные праздники в феврале ждут продолжительные выходные. не такие продолжительные как в январе, но все же – четыре дня, с 23 по 26 февраля станут выходными. Так что уже можно начинать строить планы на продолжительные выходные.
К тому же в пятницу, 22 февраля рабочий день перед длинными выходными будет сокращен на 1 час. Уточняется, что выходные в феврале увеличились в счет переноса на февраль одного “новогоднего” выходного дня.
Если 23 февраля выпадает на дни отпуска, то праздничный день в число дней отпуска не включается.