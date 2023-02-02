Уже можно строить планы: В феврале жители Башкирии отдохнут четыре дня подряд

Жителей Башкирии, которые работают в соответствии с производственным календарем отдыхают на государственные праздники в феврале ждут продолжительные выходные. не такие продолжительные как в январе, но все же – четыре дня, с 23 по 26 февраля станут выходными. Так что уже можно начинать строить планы на продолжительные выходные.