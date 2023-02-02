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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Уфа ищет подрядчика который за 40,8 млн рублей возьмется обслуживать парк Лесоводов

2 февраля 2023, 13:56
Фото: 1MI
Обслуживание подразумевает 13 страниц «Услуг по чистке и уборке прочих».

До 9 февраля потенциальные подрядчики, желающие до конца 2023 года обслуживать парк Лесоводов в Уфе могут подать заявку и предложить свои «услуги по чистке и уборке», именно так в аукционе значится в информации об объекте закупки наименование услуги.

Начальная она же максимальная цена контракта на порядок в парке немного не дотягивает до 41 миллиона рублей и составляет 40,8 миллионов, однако нередко подрядчики предоставляют солидный дисконт, так что делать выводы о том, во сколько обойдется содержание парка до конца нынешнего года еще рано.

Подрядчик, с которым будет заключен контракт, возьмет на себя обязанность содержать и деревья и цветники в парке, в его ведении будет также состояние газонов и дорожек, а также размещенных в парке МАФов (малых архитектурных форм). Не обойдется и без снежных работ, а именно вывоза снега из лесопарка, в те сезоны, когда снега погода не предусматривает, вывозить понадобиться мусор.

Если вспомнить репортаж Mkset из парка Лесоводов, сделанного прошлой весной, в период, когда снег наконец-то сходит и горожане толпами отправляются в парк встречать весну шашлыками, то вывоз мусора из парка не такая уж и простая задача, так как горожане оставляют его в парке не скромничая.

Незадолго до весеннего репортажа тогда еще советница Радия Хабирова по общественным пространствам Ольга Сарапулова на пресс-завтраке Ъ-Уфа выступила с предложением сделать мангальные зоны в городе исключительно платными. Сарапулова 9 декабря 2021 года заявила о том, что ни один местный житель, ни один лесник и ни один биолог не поддержал историю с поляной для пикников в парке Лесоводов в Уфе.

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#Ирина Деревянчук#Город
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