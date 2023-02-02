Уфа ищет подрядчика который за 40,8 млн рублей возьмется обслуживать парк Лесоводов

Подрядчик, с которым будет заключен контракт, возьмет на себя обязанность содержать и деревья и цветники в парке, в его ведении будет также состояние газонов и дорожек, а также размещенных в парке МАФов (малых архитектурных форм). Не обойдется и без снежных работ, а именно вывоза снега из лесопарка, в те сезоны, когда снега погода не предусматривает, вывозить понадобиться мусор.