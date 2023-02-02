Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в феврале

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Синоптики Башгидрометцентра рассказали, какая погода ждет жителей республики в феврале.
Согласно прогнозу, среднемесячная температура ожидается около нормы -11,7 градуса. В районе нормы предполагается и месячное количество осадков — 20-40 мм.
Отметим, что в ближайшие три дня в Башкирии ожидается потепление до -1 градуса. Так, сегодня, 2 февраля, днем прогнозируется -6…-11 градусов, местами небольшой снег. Температура воздуха 3 февраля днем будет -3…-8 градусов. В субботу, 4 февраля, столбик термометра покажет -1…-6 градусов.