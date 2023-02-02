Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в феврале

Отметим, что в ближайшие три дня в Башкирии ожидается потепление до -1 градуса. Так, сегодня, 2 февраля, днем прогнозируется -6…-11 градусов, местами небольшой снег. Температура воздуха 3 февраля днем будет -3…-8 градусов. В субботу, 4 февраля, столбик термометра покажет -1…-6 градусов.