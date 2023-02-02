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Posted Сегодня, 03:59

Published Сегодня, 03:59

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в феврале

2 февраля 2023, 03:59
Фото: 1MI
Напомним, что в январе республику терзали аномальные морозы, температура воздуха опускалась до -42 градусов.

Синоптики Башгидрометцентра рассказали, какая погода ждет жителей республики в феврале.

Согласно прогнозу, среднемесячная температура ожидается около нормы -11,7 градуса. В районе нормы предполагается и месячное количество осадков — 20-40 мм.

Отметим, что в ближайшие три дня в Башкирии ожидается потепление до -1 градуса. Так, сегодня, 2 февраля, днем прогнозируется -6…-11 градусов, местами небольшой снег. Температура воздуха 3 февраля днем будет -3…-8 градусов. В субботу, 4 февраля, столбик термометра покажет -1…-6 градусов.

#Элина Сайфранова
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