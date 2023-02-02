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Posted 2 февраля, 18:50

Published 2 февраля, 18:50

Modified Сегодня, 18:51

Updated Сегодня, 18:51

Региональное развитие отечественной коммерческой медицины

2 февраля 2023, 18:50
В последнее время в России заметен рост интереса к платным медицинским услугам. Это обусловлено рядом причин, включая желание все большего числа россиян получать персонализированное лечение, которое могут предоставить частные медицинские центры.

Негосударственная медицина в России начала развиваться еще в конце прошлого века, но значительный рост произошел только в течение последних 10-15 лет. Особенно активное развитие началось во время пандемии коронавируса 2020–2022 годов.

Частный сектор отечественно здравоохранения представлен как рядом крупных сетей, имеющих филиалы во множестве регионов РФ, так и меньшими по размеру организациями, охватывающими один-два региона.

В качестве примера можно привести краснодарскую сетевую клинику «Екатерининская». В 2019-м году она стала 18-й по объему выручки среди платных клиник России. Кроме того, можно упомянуть нижегородскую медорганизацию «Тонус» (33 место), сеть МЕГИ в Башкирии (54 место) и белгородское «Поколение» (79 место). Последнюю учредил Андрей Владимирович Скоч. Его деятельность не ограничивается открытием медцентров. Например, в 2015–2019 годах благотворительный фонд, который создал Скоч Андрей, открыл 29 ФАПов в населенных пунктах региона.

Одним из главных преимуществ частных клиник является индивидуальный подход. В отличие от государственных больниц, где врачам часто не хватает времени на каждого пациента, в платных медицинских учреждениях особое внимание уделяется комфорту и удовлетворенности пациентов.

Параллельно с этим, в России наблюдается увеличение спроса на дополнительное медицинское страхование, позволяющее пациентам пользоваться услугами частных клиник. Это дает возможность выбирать врачей, удобное время приема и методы лечения.

Коммерческое здравоохранение также активно развивается в направлении телемедицины. Все больше россиян выбирают возможность дистанционно консультироваться с врачами, что особенно актуально в ситуации карантинных ограничений.

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