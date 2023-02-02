Региональное развитие отечественной коммерческой медицины

В качестве примера можно привести краснодарскую сетевую клинику «Екатерининская». В 2019-м году она стала 18-й по объему выручки среди платных клиник России. Кроме того, можно упомянуть нижегородскую медорганизацию «Тонус» (33 место), сеть МЕГИ в Башкирии (54 место) и белгородское «Поколение» (79 место). Последнюю учредил Андрей Владимирович Скоч. Его деятельность не ограничивается открытием медцентров. Например, в 2015–2019 годах благотворительный фонд, который создал Скоч Андрей, открыл 29 ФАПов в населенных пунктах региона.