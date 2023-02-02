Пишите и не дышите: как власти Башкирии оставляют Стерлитамак без чистого воздуха

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Южный промышленный узел Башкирии — города Ишимбай, Салават и Стерлитамак. Здесь находятся монументальные производства-гиганты — заводы работают, предоставляя гражданам рабочие места, и отчисляя в бюджет солидные налоги, но есть одно но.
Жители указанных городов без устали жалуются на то, что им нечем дышать, и буквально заваливают руководство Башкирии и профильные министерства жалобами. Однако, как считают сами жители, от властей они получают если не игнор, то стандартные отписки. В случаях, когда компетентные органы все-таки уличают производства в загрязнении окружающей среды, заводам удается отделаться штрафами, которые жителям кажутся несоразмерными с уроном для экологии, в которой они живут.
Видимо, Новый 2023 год не принес жителям Стерлитамака счастья — люди с начала января продолжают буквально звонить во все колокола, говоря об экологической катастрофе.
— Практически каждый день в городе пахнет химией, стоит смог и туман. СК России начинают проверку, Роспотребнадзор подал иск в суд. Надеемся, что будет все по-честному. И это не закончится просто штрафами. Помогите городу попасть в федеральный проект «Чистый воздух». Не допускайте строительство новых химических заводов. Люди задыхаются, болеют! Мы любим свой город и хотим жить тут. Но если ситуация не изменится, то остается уехать. Так как здоровье важнее, — обратилась местная жительница А. Вахитова к Радию Хабирову в январе через портал обращений.
— У чиновников своя вселенная. А у нас свои заботы: как успеть дома проветрить между «ещё воняет» и «опять воняет» и постараться на улице дышать мелкими порциями, уж очень тошнит. Хочется верить, что от этой круглогодичной травли всякие статистики заболеваний не поползут вверх, — беспокоится жительница Татьяна М.
— К сожалению, каждый день мы звоним, жалуемся, сигналим в ЕДДС, МЧС, минэкологии, но ситуация не меняется. В который раз обращаемся к Главе, как к гаранту Конституции, примите меры! Город Стерлитамак задыхается от выбросов наших и соседних предприятий! При южном ветре все выбросы летят на наш город, покрывая его вонючим туманом с запахом нефтепродуктов. При северном ветре задыхаемся от выбросов наших заводов. Мы устали кричать, устали писать, тем более комментарии удаляются! Еще года два назад Стерлитамак был нормальным для проживания городом, так не воняло!!! Сейчас же вонь стоит практически каждый день! Минэкологии практически бездействует, хотя Росприроднадзор находит превышения, но вонь и травля горожан продолжаются, несмотря на то, что Следственный комитет начал проверки! Мы просим, требуем, услышать нас и прекратить беспредел, нам некуда бежать, это наш родной город! , — обращаются жители города коллективно.
Экологическая проблема в Салавате, Стерлитамаке и Ишимбае, развивающихся за счет активно работающих промышленных производств, разделила их жителей на два лагеря. Одна половина жителей с загрязнением воздуха давно смирилась: мол, города исторически промышленные, никто туда за свежим воздухом не ехал, а заводы кормят как самих жителей, так и их малую родину. Другая половина жителей загрязнением окружающей среды крайне недовольна, хотя закрывать производства не призывает — эти люди уверены, что предприятия-гиганты должны раскошелиться на современные очистительные установки, которые позволят людям дышать чистым воздухом.
— Суммарный объем всех выбросов в Стерлитамаке, Салавате и Ишимбае — более 147 тысяч тонн загрязняющих веществ в год. Это больше, чем выбросы в Челябинске. Площадь трех городов 317 кв. км. Для сравнения в том же Челябинске — 530 кв. км., — заявляла на круглом столе проекта «Чистый воздух» активистка проекта «Стерлитамак, дыши!» Карина Горбачева в апреле 2022 года.
«Стерлитамак, дыши!» — проект абсолютно точно известный если не всем жителям республики, то практически каждому жителю Ишимбая, Салавата и Стерлитамака. Судя по соцсетям, больше двух лет назад активисты объединились и начали рассказывать землякам о том, как законно бороться за чистый воздух и куда жаловаться. Общими усилиями проект пытается реализовать право на возможность дышать полной грудью. В течение всего времени существования экопроекта жители буквально заваливают массовыми жалобами башкирский Роспотребнадзор, контролирующий качество воздуха, а также соцсети главы Башкирии Радия Хабирова, правда, как полагают сами активисты, каких-то ощутимых результатов и ответов по существу проблемы на сегодняшний день они так и не получили.
Год назад, 26 января 2022 года, глава Росприроднадзора России Светлана Радионова на своей странице в соцсети заявила, что пробы воздуха в Стерлитамаке находятся за пределами всех нормативов и назвала предприятия, к которым у ведомства возникло больше всего вопросов. Результаты внеплановых проверок на этих предприятиях Светлана Радионова намеревалась отправить не только в прокуратуру, но и лично главе Башкирии Радию Хабирову. Однако больше громких новостей от федерального Росприроднадзора на эту тему не было.
Уже в апреле 2022 года активисты движений «Зеленый щит Башкортостана», «Стерлитамак, дыши!» и регионального отделения Всероссийского общества охраны природы провели сбор подписей за включение Ишимбая, Салавата и Стерлитамака в федеральный проект «Чистый воздух». В том же месяце жители Стерлитамака купили за свой счет датчики мониторинга воздуха, чтобы попасть в эту программу. Однако на сегодняшний день, несмотря на все старания горожан, Стерлитамак все еще «остается за бортом».
— Информацию направили для принятия мер в адрес Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, Башкирскую природоохранную межрайонную прокуратуру. В отношении объектов, подлежащих региональному государственному экологическому контролю, Минэкологии Башкортостана организует инициирование внеплановых выездных проверок, — сообщил представитель Минэкологии Башкирии Азат Басыров.
13 января 2023 года в Уфу на похороны первого президента Башкирии Муртазы Рахимова приезжал президент России Владимир Путин. Помимо посещения траурной церемонии президент провел и рабочую встречу с главой Башкирии, где затронул вопрос экологии, который, по его мнению, должен быть на личном контроле у Хабирова.
— Есть и вопросы, которые требуют особого внимания со стороны всей Вашей команды и с Вашей стороны лично. Имею в виду, конечно, такие вопросы, как окружающая среда, развитие здравоохранения, развитие скорой помощи как части системы здравоохранения. Здесь есть, над чем работать, — обратил Путин внимание региональных властей на проблемы, теперь заметные даже федеральному центру.