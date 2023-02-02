Пишите и не дышите: как власти Башкирии оставляют Стерлитамак без чистого воздуха

— К сожалению, каждый день мы звоним, жалуемся, сигналим в ЕДДС, МЧС, минэкологии, но ситуация не меняется. В который раз обращаемся к Главе, как к гаранту Конституции, примите меры! Город Стерлитамак задыхается от выбросов наших и соседних предприятий! При южном ветре все выбросы летят на наш город, покрывая его вонючим туманом с запахом нефтепродуктов. При северном ветре задыхаемся от выбросов наших заводов. Мы устали кричать, устали писать, тем более комментарии удаляются! Еще года два назад Стерлитамак был нормальным для проживания городом, так не воняло!!! Сейчас же вонь стоит практически каждый день! Минэкологии практически бездействует, хотя Росприроднадзор находит превышения, но вонь и травля горожан продолжаются, несмотря на то, что Следственный комитет начал проверки! Мы просим, требуем, услышать нас и прекратить беспредел, нам некуда бежать, это наш родной город! , — обращаются жители города коллективно.