Пермский автохолдинг VERRA вошел в топ-30 лучших работодателей РФ

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
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Updated Сегодня, 09:56
Как сообщает properm.ru, VERRA оказалась единственной автомобильной компанией, вошедшей в топ-30 по стране в этой категории. Гендиректор VERRA Анна Бояршинова отмечает, что средний срок работы сотрудников в компании — 9,5 года.
По ее словам, компания заинтересована и готова в случае необходимости помогать в развитии каждого сотрудника. Бояршинова отметила, что автохолдинг создал сильную корпоративную культуру, собственный университет и различные программы поддержки.
«Нам есть чем гордиться и чем встретить новых сотрудников», — заявила она.
Аналитики HeadHunter составляли рейтинг на основе оценки развития HR-процессов в компании, мнений о работодателе соискателей и самих сотрудников.