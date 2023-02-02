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Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Пермский автохолдинг VERRA вошел в топ-30 лучших работодателей РФ

2 февраля 2023, 09:56
Фото: VERRA
Пермский автохолдинг VERRA вошел в тридцатку лидеров «Рейтинга работодателей России — 2022» среди компаний с численностью сотрудников до 1 тыс. человек, который составила платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Как сообщает properm.ru, VERRA оказалась единственной автомобильной компанией, вошедшей в топ-30 по стране в этой категории. Гендиректор VERRA Анна Бояршинова отмечает, что средний срок работы сотрудников в компании — 9,5 года.

По ее словам, компания заинтересована и готова в случае необходимости помогать в развитии каждого сотрудника. Бояршинова отметила, что автохолдинг создал сильную корпоративную культуру, собственный университет и различные программы поддержки.

«Нам есть чем гордиться и чем встретить новых сотрудников», — заявила она.

Аналитики HeadHunter составляли рейтинг на основе оценки развития HR-процессов в компании, мнений о работодателе соискателей и самих сотрудников.

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