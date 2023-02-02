ИИ повысил решаемость вопросов корпоративных клиентов Сбера при первом обращении

— По итогам 2022 года суммарный экономический эффект от внедрения технологий ИИ в процесс обслуживания корпоративных клиентов в контактном центре составил 260 млн рублей. Помимо финансового эффекта, который Сбербанк извлекает от использования новых технологий, улучшается и клиентский опыт, а порой создаются абсолютные новые механики в оказании лучшего сервиса. В будущем году мы планируем предложить наши наработки в области ИИ внешнему рынку решений для контактных центров в России? — отметил директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка Сергей Леханов.