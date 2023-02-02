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Буцаев: РЭО готов поддержать строительство КПО в Липецкой области

2 февраля 2023, 14:01
Фото: reo.ru
В Липецкой области построят современный комплекс по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью двести тысяч тонн в год. Стоимость проекта оценивается свыше двух с половиной миллиардов рублей.

Предоставить финансирование для реализации проекта готов Российский экологический оператор (РЭО).

Как пишет издание newsnn.ru, глава РЭО Денис Буцаев рассказал о том, что в рамках проведения двадцать пятого Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение, в соответствии с которым разработали дорожную карту реализации проекта по строительству в Липецкой области комплексного предприятия по обработке отходов. Реализация проекта начнется уже в текущем году.

Буцаев подчеркнул, что стоимость объекта оценивается свыше двух с половиной миллиардов рублей и на такую сумму компания готова поддержать его реализацию через облигационный заем. Вся требуемая документация была подготовлена в короткие сроки. При этом предприятие даст возможность региону достигнуть показателей федерального проекта по сортировке ТКО и снижению объемов захоронения отходов.

Регионом проведена работа по подготовке и заключению концессионного соглашения между Липецкой областью и ООО «СтройСельхозГарант» о создании и эксплуатации КПО «Экотехнопарк Липецкого района», которое было рассмотрено и одобрено депутатами Липецкого областного Совета депутатов.

Инвестор планирует в ближайшее время направить заявку на получение финансирования проекта по строительству комплексного объекта по переработке ТКО от Российского экологического оператора. При этом в текущем году РЭО планирует реализовать несколько десятков подобных проектов по России.

Комплексное предприятие по обработке ТКО построят в Липецком районе - объект сможет обслуживать территорию Липецка и трех районов – Липецкого, Задонского и Хлевенского. Строительство КПО осуществляется в рамках реализации федеральной программы “Экономика замкнутого цикла”.

ППК “РЭО” предоставляет консультации по развитию и применению на рынке наилучших доступных технологий, практик, типовых технологических и технических решений, оказывает поддержку в подготовке и реализации проектов на основе концессий, финансируемых за счет облигационного займа компании. За счет облигаций РЭО возможно финансирование со стороны компании в размере до 95 процентов от общей стоимости проекта с субсидированием 90 процентов ключевой ставки Центробанка.

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