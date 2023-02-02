Буцаев: РЭО готов поддержать строительство КПО в Липецкой области

ППК “РЭО” предоставляет консультации по развитию и применению на рынке наилучших доступных технологий, практик, типовых технологических и технических решений, оказывает поддержку в подготовке и реализации проектов на основе концессий, финансируемых за счет облигационного займа компании. За счет облигаций РЭО возможно финансирование со стороны компании в размере до 95 процентов от общей стоимости проекта с субсидированием 90 процентов ключевой ставки Центробанка.