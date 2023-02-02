Более 20 истребителей НОАК зашли в воздушное пространство Тайваня

Напомним, Тайвань, хоть и не управляется Пекином, является частью КНР. Официальные отношения между материковым Китаем и его островной провинцией закончились в 1949 году. Тогда проигравшие в гражданской войне силы Гоминьдана закрепились на Тайване. Контакты Пекина и Тайваня возобновились только в конце 80-х годов прошлого столетия.