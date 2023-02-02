Более 20 истребителей НОАК зашли в воздушное пространство Тайваня

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
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Updated Сегодня, 11:19
Тайваньские военные сообщили, что к острову направлялись истребители Су-30, J-16, J-11, Y-8. Кроме этого в воздух был поднят борт дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 и один беспилотник-разведчик BZK-005, пишет газета “Известия”.
Сообщается, что 20 января китайские вооружённые силы направили к острову минимум 30 самолётов и 5 боевых кораблей. В ответ на это командование армии Тайваня подняло в воздух свои истребители и развернула зенитные комплексы.
Аналитики отмечают, что обстановка в Тайваньском проливе существенно обострилась после того, как на острове побывала спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Несмотря на просьбы официального Пекина удержать её от данного шага, Белый дом не отреагировал, а Пелоси назвала свою поездку “свидетельством приверженности Вашингтона поддержке тайваньской демократии”.
Напомним, Тайвань, хоть и не управляется Пекином, является частью КНР. Официальные отношения между материковым Китаем и его островной провинцией закончились в 1949 году. Тогда проигравшие в гражданской войне силы Гоминьдана закрепились на Тайване. Контакты Пекина и Тайваня возобновились только в конце 80-х годов прошлого столетия.