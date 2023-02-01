Власти Уфы нашли подрядчика который установит в городе 5 умных остановок за 8 млн руб

31 января был определен подрядчик который установит в столице Башкирии 5 умных остановочных павильонов. На госзакупках было размещено два лота, один на одну остановку, а второй сразу на четыре. Оба аукциона выиграла одна и та же компания ООО «Спектр», на установку одной умной остановки она предоставила дисконт около 700 тысяч рублей. Ее установят за 1,7 миллиона рублей. За установку четырех павильонов — скидка составила более 2 миллионов рублей, их установка обойдется бюджету города в 6,6 миллиона рублей.