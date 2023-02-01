Власти Уфы нашли подрядчика который установит в городе 5 умных остановок за 8 млн руб

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
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31 января был определен подрядчик который установит в столице Башкирии 5 умных остановочных павильонов. На госзакупках было размещено два лота, один на одну остановку, а второй сразу на четыре. Оба аукциона выиграла одна и та же компания ООО «Спектр», на установку одной умной остановки она предоставила дисконт около 700 тысяч рублей. Ее установят за 1,7 миллиона рублей. За установку четырех павильонов — скидка составила более 2 миллионов рублей, их установка обойдется бюджету города в 6,6 миллиона рублей.
Новые остановки появятся в центре Уфы, а именно на остановке «Гостиница „Башкортостан“ со стороны ГКЗ „Башкортостан“, почти напротив на остановке „Молодежный театр“, но на противоположной стороне улицы, закрытая умная остановка появится и на остановке транспорта „Банк „Уралсиб“ (бывший Хрусталь в обе стороны, примечательно, что с остановки по четной стороне Ленина ходит и пригородный транспорт). Пятой остановкой которая поумнеет станет остановка „Уфа-Арена“ сторону бульвара Ибрагимова.
Напомним, перед 450-летием Уфы власти взялись за остановки общественного транспорта, но устанавливать планируют не только умные остановки, но и обычные. Какие именно и где Mkset рассказывал здесь.
Об умных остановках Mkset тоже писал в лютые январские морозы. Тогда жительница Уфы возмутилась на странице у главы тем, что из-за того, что запчасти для ремонта умной остановки на Аграрном университете, остановка на протяжении нескольких месяцев не подает признаков интеллекта, а превратилась в обледенелый короб.