Власти Башкирии экстренно обратились к жителям республики

Сегодня, 1 февраля, глава Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров экстренно обратился к жителям республики из-за резкого роста пожаров со смертельным исходом. Отмечается, что только в январе в огне погибло 36 человек, что в 3 раза больше в сравнении с январем 2022 года.