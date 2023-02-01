Власти Башкирии экстренно обратились к жителям республики

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Сегодня, 1 февраля, глава Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров экстренно обратился к жителям республики из-за резкого роста пожаров со смертельным исходом. Отмечается, что только в январе в огне погибло 36 человек, что в 3 раза больше в сравнении с январем 2022 года.
По словам Фарита Гумерова, в семи пожарах, которые произошли за месяц на территории Башкирии, жертвами сразу становилось от 2 до 4 человек, а в «черный понедельник» 16 января за сутки в огне погибло 6 человек.
Среди главных причины пожаров названы следующие три: неосторожное обращение с огнем при курении, неправильный монтаж и эксплуатация электрооборудования, неправильная эксплуатация печного отопления. Так, курение дома или на веранде стало предварительной причиной гибели 13 человек, из-за аварийного режима работы электрооборудования погибло 15 человек, причиной гибели еще 6 человек стали неправильный монтаж и эксплуатация печного отопления.
— Не оставляйте без присмотра близких и знакомых в состоянии алкогольного опьянения, а также одних — детей! Не пытайтесь самостоятельно тушить пожары! Вместе со своими детьми учите алгоритм действий при пожаре. При знании этого алгоритма многие трагедии можно было бы предотвратить. Также эффективная мера — это оборудование жилья пожарными извещателями. Благодаря срабатыванию этих мини сирен в республике спасены 934 человека, в том числе 341 ребенок, — обратился к гражданам Фарит Гумеров.