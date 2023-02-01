В Уфе «Усадьба Герасимова» включена в реестр объектов культурного наследия

Напомним, что речь идет об одноэтажном здании, оно было построено в период д 1917 года и принадлежало купцу Дмитрию Семёновичу Герасимову. Капитальный ремонт усадьбы проводился в 1987 году и на данный момент там располагаются офисные помещения и магазины.