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Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

В Уфе «Усадьба Герасимова» включена в реестр объектов культурного наследия

Сегодня, 06:54
Соответствующий приказ был опубликован на сайте правовой информации.

В Уфе на один объект культурного наследия регионального значения стало больше — в реестр была включена «Усадьба Герасимова: Дом восточный» на улице Октябрьской революции, 65. Соответствующий приказ был опубликован сегодня, 1 февраля, на сайте правовой информации.

Так, в документе утверждены границы и режим использования территории. В частности, в граница запрещено капитальное строительство, проведение земляных и строительных работ. Кроме того, на фасады зданий нельзя устанавливать кондиционеры, крупногабаритные антенны, устанавливать рядом с памятниками киоски, павильоны, навесы.

Напомним, что речь идет об одноэтажном здании, оно было построено в период д 1917 года и принадлежало купцу Дмитрию Семёновичу Герасимову. Капитальный ремонт усадьбы проводился в 1987 году и на данный момент там располагаются офисные помещения и магазины.

#Элина Сайфранова
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