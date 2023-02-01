В Уфе «Усадьба Герасимова» включена в реестр объектов культурного наследия

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В Уфе на один объект культурного наследия регионального значения стало больше — в реестр была включена «Усадьба Герасимова: Дом восточный» на улице Октябрьской революции, 65. Соответствующий приказ был опубликован сегодня, 1 февраля, на сайте правовой информации.
Так, в документе утверждены границы и режим использования территории. В частности, в граница запрещено капитальное строительство, проведение земляных и строительных работ. Кроме того, на фасады зданий нельзя устанавливать кондиционеры, крупногабаритные антенны, устанавливать рядом с памятниками киоски, павильоны, навесы.
Напомним, что речь идет об одноэтажном здании, оно было построено в период д 1917 года и принадлежало купцу Дмитрию Семёновичу Герасимову. Капитальный ремонт усадьбы проводился в 1987 году и на данный момент там располагаются офисные помещения и магазины.