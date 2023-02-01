В Уфе на капитальный ремонт здания МВД потратят до 80 миллионов рублей

Так, ремонт будет проводиться соединённых переходом зданий, которые зарегистрированы под одним адресом и числятся как часть «городской управы» и «Здание общественное». Подрядчик, с которым в последующем будет заключен контракт, должен будет заменить ветхие участки деревянных конструкций крыши, кровельное покрытие, водосточную систему, а также провести реставрационные работы по фасадам. Проект сохранения памятника культурного наследия разрабатывала компания «Артель».