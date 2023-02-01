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Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

В Уфе на капитальный ремонт здания МВД потратят до 80 миллионов рублей

Сегодня, 07:10
На данный момент идет поиск подрядчика на портале Госзакупок. Само здание имеет статус объекта культурного наследия.

В Уфе МВД по Башкирии ищет подрядчика на капитальный ремонт своего здания по улице Ленина, 7, здание имеет статус объекта культурного наследия.

Согласно опубликованным на портале Госзакупок данным, на ремонт готовы потратить до 79,9 миллиона рублей, а финансироваться работы будут из федерального бюджета. Подрядчик будет выбран 9 февраля, а сами работы необходимо будет завершить до 30 октября 2023 года.

Так, ремонт будет проводиться соединённых переходом зданий, которые зарегистрированы под одним адресом и числятся как часть «городской управы» и «Здание общественное». Подрядчик, с которым в последующем будет заключен контракт, должен будет заменить ветхие участки деревянных конструкций крыши, кровельное покрытие, водосточную систему, а также провести реставрационные работы по фасадам. Проект сохранения памятника культурного наследия разрабатывала компания «Артель». 

В Уфе «Усадьба Герасимова» включена в реестр объектов культурного наследия
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#Элина Сайфранова#Общество#Город
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