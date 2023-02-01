В России все чаще покупают товары с доставкой

Директор по омниканальности торговой сети Мирослав Зубачевский рассказал, что доставка продуктов уже стала привычной частью жизни жителей больших городов. Сервис, который начал развиваться в городах-миллионниках, набирает популярность и в региональных центрах, и в небольших населенных пунктах. Среди его пользователей множество людей, для которых подобный сервис стал настоящей палочкой-выручалочкой: мамы с детьми, пожилые люди и те, кто не может отправиться в магазин по состоянию здоровья. Эти новости воспринимаются как сигнал к продолжению развития и расширения географии присутствия.