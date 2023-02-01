В России все чаще покупают товары с доставкой

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 18:34
Updated Сегодня, 18:34
В 2022 году одна только торговая сеть «Пятерочка» расширила географию работы сервиса доставки на 60%. Возможность приобретать продукты не выходя из дома получили жители 208 городов. В 11 регионах сервис начал работать впервые: теперь он доступен в 63 регионах РФ. Согласно оценкам аналитиков, услугой ретейлера могут воспользоваться около 70 миллионов россиян, проживающих в 208 городах, что составляет примерно 70% городского населения страны. Об этом пишет eg.ru.
В 2022 году клиенты торговой сети дистанционно совершали покупки на 44,6% чаще, чем годом раньше. В среднем это более 1,34 миллиона заказов ежемесячно. Разумеется, самым продуктивным месяцем стал декабрь, когда клиенты получили около 2,64 миллиона заказов.
Регионами — лидерами по частоте размещения заказов стали Ленинградская и Московская области. В топ самых популярных продуктов по итогам 2022 года вошли: картофель (продано более 4000 тонн), сахар-песок (3100 тонн), бананы (около 2500 тонн), репчатый лук (более 1700 тонн) и фасованный картофель (более 1700 тонн).
Сахар стал лидером по доставке в категории бакалейных товаров. Также в первую пятерку бакалеи вошли подсолнечное масло, разрыхлитель теста, кукуруза и зелёный горошек.
Из непродовольственных товаров чаще всего заказывали товары для животных и цветоводства, а также одноразовую посуду. В первую очередь покупателей интересовали древесный и комкующийся наполнители для кошачьего туалета, одноразовые стаканы, универсальный грунт и одноразовые тарелки.
Директор по омниканальности торговой сети Мирослав Зубачевский рассказал, что доставка продуктов уже стала привычной частью жизни жителей больших городов. Сервис, который начал развиваться в городах-миллионниках, набирает популярность и в региональных центрах, и в небольших населенных пунктах. Среди его пользователей множество людей, для которых подобный сервис стал настоящей палочкой-выручалочкой: мамы с детьми, пожилые люди и те, кто не может отправиться в магазин по состоянию здоровья. Эти новости воспринимаются как сигнал к продолжению развития и расширения географии присутствия.