В России отцам с тремя детьми отказывают в отсрочке от частичной мобилизации

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
В России отцам с тремя детьми в возрасте до 16 лет начали отказывать в отсрочке от частичной мобилизации. Об этом в своем телеграм-канале сообщила председательница комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
— Несмотря на заверения властей, в наш Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей продолжают поступать многочисленные обращения граждан, касающиеся отказа военных комиссариатов руководствоваться нормами, предусмотренными Указанием Генштаба ВС РФ от 4 октября 2022-го № 315/2/3658 «О предоставлении гражданам, пребывающим в запасе ВС РФ, отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации», — пишет Останиана.
Так, со слов Останиной военкоматах либо отрицают наличие данной Директивы и руководствуются только перечнем утвержденных в федеральном законе отсрочек, либо ссылаются на отмену 21.12.22 Указания Генштаба ВС РФ № 315/2/3658.
Женщина подчеркивает, что направила депутатский запрос в Минобороны с просьбой разъяснить позицию военкоматов, вместе с тем на имя Сергея Шойгу она отправила сами ответы военкоматов на обращения граждан по отсрочкам от частичной мобилизации.
— Как можно видеть, они противоречат публичным заявлениям отдельных политиков, говорящих о продолжении действия отсрочек для отцов троих детей и самой директивы Генштаба от 4 октября, — Нина Останина.
Напомним, что в середине января Останина также сообщала об отмене права отсрочки от частичной мобилизации для отцов многодетных семей с тремя детьми. Информация об этом ей подтвердила Ириной Киркорой — член Совета по правам человека.