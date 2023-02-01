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Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

В России отцам с тремя детьми отказывают в отсрочке от частичной мобилизации

1 февраля 2023, 06:39
Фото: 1MI
Об этом сообщает председательница думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

В России отцам с тремя детьми в возрасте до 16 лет начали отказывать в отсрочке от частичной мобилизации. Об этом в своем телеграм-канале сообщила председательница комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

— Несмотря на заверения властей, в наш Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей продолжают поступать многочисленные обращения граждан, касающиеся отказа военных комиссариатов руководствоваться нормами, предусмотренными Указанием Генштаба ВС РФ от 4 октября 2022-го № 315/2/3658 «О предоставлении гражданам, пребывающим в запасе ВС РФ, отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации», — пишет Останиана.

Так, со слов Останиной военкоматах либо отрицают наличие данной Директивы и руководствуются только перечнем утвержденных в федеральном законе отсрочек, либо ссылаются на отмену 21.12.22 Указания Генштаба ВС РФ № 315/2/3658.

Женщина подчеркивает, что направила депутатский запрос в Минобороны с просьбой разъяснить позицию военкоматов, вместе с тем на имя Сергея Шойгу она отправила сами ответы военкоматов на обращения граждан по отсрочкам от частичной мобилизации.

— Как можно видеть, они противоречат публичным заявлениям отдельных политиков, говорящих о продолжении действия отсрочек для отцов троих детей и самой директивы Генштаба от 4 октября, — Нина Останина.

Напомним, что в середине января Останина также сообщала об отмене права отсрочки от частичной мобилизации для отцов многодетных семей с тремя детьми. Информация об этом ей подтвердила Ириной Киркорой — член Совета по правам человека. 

Депутат Останина сообщила об отмене отсрочки для многодетных отцов
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#Элина Сайфранова#Общество
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