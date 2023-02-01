В МЧС жителей Башкирии предупредили о сильном тумане и гололеде на автодорогах

Однако в ведомстве сообщили о том, что по большей части республики не прогнозируется осадков, ветер ожидается умеренный, юго-восточны. Ночью по Башкирии столбики покажут при прояснениях максимальное снижение до -25 градусов, в среднем ночная температура воздуха будет колебаться в пределах от -13 до -18 градусов. Днем температура воздуха составит от -5 до -10 градусов, местами она опустится и до -15 градусов.