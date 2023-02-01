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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

В МЧС жителей Башкирии предупредили о сильном тумане и гололеде на автодорогах

1 февраля 2023, 09:43
Фото: 1MI
Видимость на дорогах существенно снизится.

МЧС по Башкирии предупредило жителей о том, что завтра, 2 февраля на дорогах республики из-за ухудшения погодных условий, их может подстерегать опасность в виде гололедицы на отдельных участках, что нередко становится причиной дорожно-транспортных происшествий.

Помимо гололеда ночью и утром есть большая вероятность густого тумана на дорогах, который снизит видимость на дороге до 500 метров и менее.

Однако в ведомстве сообщили о том, что по большей части республики не прогнозируется осадков, ветер ожидается умеренный, юго-восточны. Ночью по Башкирии столбики покажут при прояснениях максимальное снижение до -25 градусов, в среднем ночная температура воздуха будет колебаться в пределах от -13 до -18 градусов. Днем температура воздуха составит от -5 до -10 градусов, местами она опустится и до -15 градусов.

#Ирина Деревянчук#Общество
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