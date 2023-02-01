В МЧС жителей Башкирии предупредили о сильном тумане и гололеде на автодорогах

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
МЧС по Башкирии предупредило жителей о том, что завтра, 2 февраля на дорогах республики из-за ухудшения погодных условий, их может подстерегать опасность в виде гололедицы на отдельных участках, что нередко становится причиной дорожно-транспортных происшествий.
Помимо гололеда ночью и утром есть большая вероятность густого тумана на дорогах, который снизит видимость на дороге до 500 метров и менее.
Однако в ведомстве сообщили о том, что по большей части республики не прогнозируется осадков, ветер ожидается умеренный, юго-восточны. Ночью по Башкирии столбики покажут при прояснениях максимальное снижение до -25 градусов, в среднем ночная температура воздуха будет колебаться в пределах от -13 до -18 градусов. Днем температура воздуха составит от -5 до -10 градусов, местами она опустится и до -15 градусов.