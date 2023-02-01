В Башкирии заявили о росте террористических и экстремистских преступлений на 28 и 57%

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Исходя из итогового годового отчета министерства внутренних дел России по Башкирии в республике в минувшем году весьма существенно выросло количество преступлений террористического и экстремистского характера. Рост террористических преступлений в 2022 году по сравнению с 2021 составил 28,2%, деяний данного характера в республике было совершено 50. В 2022 году было совершено 22 экстремистских преступления, рост по сравнению с итогами 2021 года составил более 57%.
При этом в целом уровень преступности в Башкирии по сравнению с показателями 2021 года снизился на 3,2%.