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Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

В Башкирии заявили о росте террористических и экстремистских преступлений на 28 и 57%

1 февраля 2023, 15:14
Фото: 1MI
Таковы итоги 2022 года по сравнению с 2021 годом.

Исходя из итогового годового отчета министерства внутренних дел России по Башкирии в республике в минувшем году весьма существенно выросло количество преступлений террористического и экстремистского характера. Рост террористических преступлений в 2022 году по сравнению с 2021 составил 28,2%, деяний данного характера в республике было совершено 50. В 2022 году было совершено 22 экстремистских преступления, рост по сравнению с итогами 2021 года составил более 57%.

При этом в целом уровень преступности в Башкирии по сравнению с показателями 2021 года снизился на 3,2%.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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