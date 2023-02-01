В Башкирии установят имитацию мигалок ДПС

Отмечается, что установлены световые панели были на аварийно-опасных участках, в близи с нерегулируемыми пешеходными переходами и остановками. Всего установлено 28 «мигалок», из которых 25 — на региональных и межмуниципальных дорогах, оставшиеся три на дорогах федерального значения.