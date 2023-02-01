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Posted Сегодня, 03:43

Published Сегодня, 03:43

Modified Сегодня, 03:45

Updated Сегодня, 03:45

В Башкирии установят имитацию мигалок ДПС

1 февраля 2023, 03:43
Фото: 1MI
Приборы будут установлены на столбах.

В Башкирии на столбах будут установлены приборы, имитирующие мигалки ДПС. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения по РБ.

Отмечается, что установлены световые панели были на аварийно-опасных участках, в близи с нерегулируемыми пешеходными переходами и остановками. Всего установлено 28 «мигалок», из которых 25 — на региональных и межмуниципальных дорогах, оставшиеся три на дорогах федерального значения.

Основная задача данных световых панелей — привлечь внимание водителей скорректировать скоростной режим и в результате снизить риск аварийности на дорогах. Работать «мигалки» будут в темное время суток.

Фото: codd.bashkortostan.ru
#Элина Сайфранова
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