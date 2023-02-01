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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

В Башкирии проводили в последний путь погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Олега Мавлянова

1 февраля 2023, 12:33
Фото: телеграм-канал Рустема Газизова
Траурная процессия заняла весь двор жилого дома, гроб несли на руках.

Мэр города Стерлитамак Рустем Газизов в своих соцсетях показал фото с церемонии прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Олегом Мавляновым, служившим в частной военной компании «Вагнер». Мэр Газизов выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также выразил благодарность погибшему за то, что он мужественно и отважно встал на защиту Отечества.

На фото которые мэр прикрепил к посту запечатлена большая траурная процессия во дворе дома, гроб с телом мужчины по дороге несли на руках, в окружении большого количества траурных венков.

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#Общество#Ирина Деревянчук
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