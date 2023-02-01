В Башкирии проводили в последний путь погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Олега Мавлянова

Мэр города Стерлитамак Рустем Газизов в своих соцсетях показал фото с церемонии прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Олегом Мавляновым, служившим в частной военной компании «Вагнер». Мэр Газизов выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также выразил благодарность погибшему за то, что он мужественно и отважно встал на защиту Отечества.