В Башкирии проводили в последний путь погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Олега Мавлянова

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Мэр города Стерлитамак Рустем Газизов в своих соцсетях показал фото с церемонии прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Олегом Мавляновым, служившим в частной военной компании «Вагнер». Мэр Газизов выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также выразил благодарность погибшему за то, что он мужественно и отважно встал на защиту Отечества.
На фото которые мэр прикрепил к посту запечатлена большая траурная процессия во дворе дома, гроб с телом мужчины по дороге несли на руках, в окружении большого количества траурных венков.