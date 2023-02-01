В Башкирии простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Вячеславом Волковым погибшим в ходе СВО

В администрации поселка рассказали о том, что Вячеслав Волков родился и вырос в Приютово, после трудился в местном водоканале. По данным опубликованным администрацией в СВО Волков участвовал как доброволец, погиб он получив смертельное ранение. Без отца остались двое малолетних детей.