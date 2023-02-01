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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

В Башкирии констатировали небывалый рост производства сахара — 38%

1 февраля 2023, 14:03
Фото: 1MI
За 1 месяц 2023 года в республике произвели без малого 200 тонн сахара.

В министерстве сельского хозяйства Башкирии сообщили о том, сколько сахара в республике произвели за первый месяц 2023 года. По сравнению с количеством сахара-песка за январь 2022 года рост составил 38%.

Что касается тоннажа, то два башкирских сахарных завода произвели 199 тонн сахара. Завод в Чишмах произвел 99 тонн сахара, а компания «Раевсахар» 100 тонн. Для столько существенных результатов предприятия переработали свыше 1,3 тонн сахарной свеклы.

В минсельхозе республики связали столь существенный рост показателей производства с масштабной реконструкцией, прошедшей на обоих заводах.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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