В Башкирии констатировали небывалый рост производства сахара — 38%

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В министерстве сельского хозяйства Башкирии сообщили о том, сколько сахара в республике произвели за первый месяц 2023 года. По сравнению с количеством сахара-песка за январь 2022 года рост составил 38%.
Что касается тоннажа, то два башкирских сахарных завода произвели 199 тонн сахара. Завод в Чишмах произвел 99 тонн сахара, а компания «Раевсахар» 100 тонн. Для столько существенных результатов предприятия переработали свыше 1,3 тонн сахарной свеклы.
В минсельхозе республики связали столь существенный рост показателей производства с масштабной реконструкцией, прошедшей на обоих заводах.