Участники СВО из Башкирии смогут вернуть деньги за неиспользованные услуги

Для того чтобы получить средства за период страхования, который не был использован необходимо обратиться в страховую с документом, который подтвердит факт прохождения военной службы. Сделать это можно удобным способом, через мобильное приложение личный кабинет на сайте компании, в которой оформлялась страховка, а также по почте. При наличии нотариальной доверенности от страховки отказаться может другой человек, на которого оформлена доверенность.