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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Участники СВО из Башкирии смогут вернуть деньги за неиспользованные услуги

1 февраля 2023, 12:23
Фото: 1MI
Возможность предоставлена как мобилизованным, так и добровольцам.

Управляющим отделением Национального Банка России по Башкирии Марат Кашапов разъяснил, что все граждане, принимающие участие в специальной военной операции, могут вернуть часть стоимости полиса ОСАГО, который был оформлен до того, как гражданин уехал в зону проведения СВО. Средняя стоимость страхового полиса для автомобиля в Башкирии составляет 5,8 тысяч рублей.

Для того чтобы получить средства за период страхования, который не был использован необходимо обратиться в страховую с документом, который подтвердит факт прохождения военной службы. Сделать это можно удобным способом, через мобильное приложение личный кабинет на сайте компании, в которой оформлялась страховка, а также по почте. При наличии нотариальной доверенности от страховки отказаться может другой человек, на которого оформлена доверенность.

Однако вернется не вся сумма за неиспользованный период, страховая компания удержит в свою пользу 23% за предоставленные услуги.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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