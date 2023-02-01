Участники СВО из Башкирии смогут вернуть деньги за неиспользованные услуги

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Управляющим отделением Национального Банка России по Башкирии Марат Кашапов разъяснил, что все граждане, принимающие участие в специальной военной операции, могут вернуть часть стоимости полиса ОСАГО, который был оформлен до того, как гражданин уехал в зону проведения СВО. Средняя стоимость страхового полиса для автомобиля в Башкирии составляет 5,8 тысяч рублей.
Для того чтобы получить средства за период страхования, который не был использован необходимо обратиться в страховую с документом, который подтвердит факт прохождения военной службы. Сделать это можно удобным способом, через мобильное приложение личный кабинет на сайте компании, в которой оформлялась страховка, а также по почте. При наличии нотариальной доверенности от страховки отказаться может другой человек, на которого оформлена доверенность.
Однако вернется не вся сумма за неиспользованный период, страховая компания удержит в свою пользу 23% за предоставленные услуги.