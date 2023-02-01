Строить на годы вперед: строительная отрасль России нуждается в инвесторах

— Новая Стратегия охватывает строительство не только жилья, но и сопутствующей инфраструктуры — дорог, коммуникаций. Если учесть значительное внимание к социальной сфере, можно заметить, что строительство становится стержневым элементом экономики страны. Главным же вопросом для бизнеса на сегодня остаются прогнозы по реализации строительных проектов. Чтобы спрос соответствовал объемам строительства, необходимы стабильная экономика, рост доходов населения, низкие ставки по ипотеке и адекватные цены на недвижимость. В долгосрочной перспективе допустимы осторожные прогнозы на стабилизацию всех этих факторов, а значит и на рост инвестиционной привлекательности строительной отрасли, — отмечает Рифат Рузилевич Гарипов.