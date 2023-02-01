Строить на годы вперед: строительная отрасль России нуждается в инвесторах

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел совещание с участниками рынка стройматериалов, в рамках которого были обсуждены текущее состояние и перспективы развития отрасли.
В частности, было отмечено, что Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года с прогнозом до 2035 года ставит перед отраслью новые задачи. При том, что за последние 4 месяца цены на стройматериалы стабилизировались, к 2030 году требуется создать ряд допмощностей по отдельным позициям. Кроме того, был отмечен ввод рекордного объема жилья (102,7 млн кв. м по итогам 2022 года).
Руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое России Рифат Рузилевич Гарипов подчеркивает, что Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ — основной документ для всей отрасли. По его словам, общая стоимость проектов до 2030 года оценивается в сумму около 150 трлн руб., при этом большую часть должны составить внебюджетные средства, что означает привлечение частных средств и улучшение инвестклимата.
Как считает Рифат Рузилевич Гарипов, для того, чтобы бизнес был заинтересован вложить капиталы в стройку, необходимо уменьшить количество избыточных административных процедур — и первый шаг в этом направлении уже сделан: планируется, что от выбора земельного участка до начала эксплуатации построенного объекта инвестору потребуется совершить не более 100 действий. Кроме того, проблематика касается масштабов строительства:
— Новая Стратегия охватывает строительство не только жилья, но и сопутствующей инфраструктуры — дорог, коммуникаций. Если учесть значительное внимание к социальной сфере, можно заметить, что строительство становится стержневым элементом экономики страны. Главным же вопросом для бизнеса на сегодня остаются прогнозы по реализации строительных проектов. Чтобы спрос соответствовал объемам строительства, необходимы стабильная экономика, рост доходов населения, низкие ставки по ипотеке и адекватные цены на недвижимость. В долгосрочной перспективе допустимы осторожные прогнозы на стабилизацию всех этих факторов, а значит и на рост инвестиционной привлекательности строительной отрасли, — отмечает Рифат Рузилевич Гарипов.