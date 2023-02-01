Сегодня суд в Уфе начал рассматривать дело о взятках против жены военкома Выропаева

Как сообщают корреспонденты телепрограммы «Честно говоря», присутствовавшего на заседании суда, к подсудимой Выропаевой с просьбой посодействовать в освобождении ее сына от службы в армии, женщина на сделку согласилась и попросила у «заказчицы» 170 тысяч рублей, которые, как сообщается в программе, она передала супругу, который уже организовал медкомиссию, которая пришла к решению освободить молодого человека от призыва в армию и отправить в запас. Судом в ходе заседания было доказано два подобных эпизода.