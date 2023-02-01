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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Сегодня суд в Уфе начал рассматривать дело о взятках против жены военкома Выропаева

1 февраля 2023, 12:06
Фото: 1MI
Экс-военком Воропаев уже находится в СИЗО, его супругу подозревают в посредничестве во взяточничестве.

Сегодня, 1 февраля в Калининском райсуде Уфы состоялось заседание по делу Анжелики Выропаевой, которую обвиняют в посредничестве во взяточничестве. Супруг женщины, уже экс-военком трех районов Уфы, Калининского, Орджоникидзевского и Октябрьского уже находится в СИЗО, его обвиняют в получении взятки в крупном размере.

Как сообщают корреспонденты телепрограммы «Честно говоря», присутствовавшего на заседании суда, к подсудимой Выропаевой с просьбой посодействовать в освобождении ее сына от службы в армии, женщина на сделку согласилась и попросила у «заказчицы» 170 тысяч рублей, которые, как сообщается в программе, она передала супругу, который уже организовал медкомиссию, которая пришла к решению освободить молодого человека от призыва в армию и отправить в запас. Судом в ходе заседания было доказано два подобных эпизода.

Напомним, супруг женщины, который сейчас находится в следственном изоляторе, проходит также свидетелем по уголовным делам против экс-хоккеистов ХК «Салавата Юлаева», которых уже осудили за покушение на взятку. Дело военкома 11 января передали в суд.

Дело военкома из Уфы Константина Воропаева, подозреваемого во взятке, передали в суд
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#Ирина Деревянчук#Общество
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