Сегодня суд в Уфе начал рассматривать дело о взятках против жены военкома Выропаева

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Сегодня, 1 февраля в Калининском райсуде Уфы состоялось заседание по делу Анжелики Выропаевой, которую обвиняют в посредничестве во взяточничестве. Супруг женщины, уже экс-военком трех районов Уфы, Калининского, Орджоникидзевского и Октябрьского уже находится в СИЗО, его обвиняют в получении взятки в крупном размере.
Как сообщают корреспонденты телепрограммы «Честно говоря», присутствовавшего на заседании суда, к подсудимой Выропаевой с просьбой посодействовать в освобождении ее сына от службы в армии, женщина на сделку согласилась и попросила у «заказчицы» 170 тысяч рублей, которые, как сообщается в программе, она передала супругу, который уже организовал медкомиссию, которая пришла к решению освободить молодого человека от призыва в армию и отправить в запас. Судом в ходе заседания было доказано два подобных эпизода.
Напомним, супруг женщины, который сейчас находится в следственном изоляторе, проходит также свидетелем по уголовным делам против экс-хоккеистов ХК «Салавата Юлаева», которых уже осудили за покушение на взятку. Дело военкома 11 января передали в суд.