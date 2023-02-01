Рустам Набиев из Башкирии признался в необходимости трех операций после покорения гор

Не так давно Mkset сообщал о том, что Набиев покорил самую высокую гору Анд в Южной Америке, взбирался он на высочайшую точку континента, однако как рассказал в своих соцсетях мужчина, эти подвиги даются ему большой ценой. Ценой собственного здоровья. Он сообщил о том, что горы встают на паузу, которая может затянуться на годы.