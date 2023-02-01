Рустам Набиев из Башкирии признался в необходимости трех операций после покорения гор

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Рустам Набиев, популярный блогер и советник главы Башкирии Радия Хабирова по доступной среде откровенно рассказал о цене своих восхождений на высочайшие горы планеты Земля, которые мужчина осуществляет лишь при помощи рук. Напомним, мужчина лишился обеих ног в 2015 году при обрушении казармы под Омском, там он проходил срочную службу в армии.
Сейчас 31-летний Рустам Набиев ведет более чем активную жизнь, являясь счастливым мужем и отцом, однако помимо вершин в общественной и семейной жизни, он покоряет и вершины гор, включая Эверест.
Не так давно Mkset сообщал о том, что Набиев покорил самую высокую гору Анд в Южной Америке, взбирался он на высочайшую точку континента, однако как рассказал в своих соцсетях мужчина, эти подвиги даются ему большой ценой. Ценой собственного здоровья. Он сообщил о том, что горы встают на паузу, которая может затянуться на годы.
— Я чувствую, что моего здоровья все меньше и меньше. Я очень устал. Каждое восхождение дается мне с титаническим трудом. О многом я не рассказываю, о многом молчу — ибо не хочу, чтобы вы переживали и осуждали меня. Нужно успокоиться. Этот год я посвящаю себе, своему здоровью. Сейчас мне необходимо три операции: на плечо, по части урологии, по ЛОР. У меня очень много планов впереди — планов как повлиять на этот мир, в глобальных масштабах. Я буду это реализовать. Ну от вас я всегда жду поддержки, ведь мне одному будет не просто — признался Рустам Набиев своей аудитории в социальной сети.
В конце 2022 года Рустам Набиев едва не погиб при восхождении на гору Килиманджаро, и даже напомнил своей жене о имеющемся завещании, мужчина уже был готов к самому страшному исходу, однако его смогли спасти местные врачи, хотя они и не смогли поставить мужчине правильный диагноз.