Ремонт МВД Башкирии за 80 млн, по 3 млн медикам и тайный подрядчик для рекламы власти

Это власть законодательная, но есть новость и о власти исполнительной. Так знанию МВД Башкирии, а точнее комплексу зданий по всем известному адресу улица Ленина, 7, понадобился ремонт. Здание между тем историческое, ранее там была размещена городская управа, то есть дореволюционная мэрия. Максимальная стоимость ремонта почти 80 миллионов рублей, однако подрядчики могут предоставить дисконт. По какой цене будет заключен контракт на ремонт здания ведомства покажет время.