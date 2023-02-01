Ремонт МВД Башкирии за 80 млн, по 3 млн медикам и тайный подрядчик для рекламы власти

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Начнем дайджест новостей за среду, 1 февраля начнем с законотворческой инициативы депутатов из Башкирии. Своего рода «коллаборация» депутата Госдумы Рафаэля Мардамшина и депутатов парламента Башкирии внесли в Государственную Думу проект закона, который позволит чиновникам и депутатам, которые принимают участие в специальной военной операции, не публиковать декларации о доходах на весь срок службы.
Это власть законодательная, но есть новость и о власти исполнительной. Так знанию МВД Башкирии, а точнее комплексу зданий по всем известному адресу улица Ленина, 7, понадобился ремонт. Здание между тем историческое, ранее там была размещена городская управа, то есть дореволюционная мэрия. Максимальная стоимость ремонта почти 80 миллионов рублей, однако подрядчики могут предоставить дисконт. По какой цене будет заключен контракт на ремонт здания ведомства покажет время.
Еще одна новость из готового отчета того же ведомства. По данным МВД по Башкирии в 2022 году весьма существенно выросло количество преступлений террористического и экстремистского характера. Рост террористических преступлений по сравнению с 2021 составил 28,2%, деяний данного характера в республике было совершено 50 штук. В 2022 году было совершено 22 экстремистских преступления, рост по сравнению с итогами 2021 года составил более 57%.
Есть новости и от других министерств и они хорошие. Министр здравоохранения решил решать кадровый вопрос, который давно стоит ребром, пряником. Идею поддержал глава Башкирии. В общем врачам, которые поедут работать в сельскую местность будут платить по 3 миллиона рублей, но не сразу, а по миллиону в год.
Ну и еще одна таинственная новость. Власти Башкирии скрыли название компании которая будет рекламировать правительство республики. Мы тоже сохраним интригу и лишь намекнем где можно ознакомиться с подробностями пиара башкирского правительства.