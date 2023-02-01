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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

На Учалинском ГОКе внедряют подземную радиосвязь

1 февраля 2023, 12:23
Фото: УГОК
В рамках реализации проекта системы точного позиционирования горнорабочих и транспорта на Ново-Учалинском месторождении для Учалинского подземного рудника приобретено 76 Wi-Fi-радиостанций.

Теперь работники смогут общаться между собой, находясь в любом месте подземных выработок, где есть считыватели с встроенной точкой доступа. Новые возможности связи обеспечила компания УГМК-Телеком.

— До появления беспроводной связи в руднике шахтерам была доступна только стационарная связь. Порой нужно было тратить значительное время, чтобы связаться с нужным специалистом для решения важных вопросов. Сейчас это занимает минуты, — рассказывает руководитель проектов Учалинского участка УГМК-Телеком Павел Кшуманев.

Помимо этого, УГМК-Телеком установила в ламповой (помещение на поверхности шахты, предназначенное для хранения и ремонта шахтных головных светильников) два зарядных стола для беспроводных приборов связи.

— Надеемся, что применение современных средств коммуникации не только значительно повысит безопасность труда, но и поспособствует оптимизации рабочего процесса, снизит затраты человеческих ресурсов, а также увеличит коэффициент полезного действия горно-шахтного оборудования за счет сокращения простоев, — отметил начальник Учалинского подземного рудника Всеволод Гольцов.

В планах Учалинского ГОКа и УГМК-Телеком дальнейшее совершенствование беспроводной связи подземных абонентов и «поверхности».

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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