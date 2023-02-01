На Учалинском ГОКе внедряют подземную радиосвязь

— До появления беспроводной связи в руднике шахтерам была доступна только стационарная связь. Порой нужно было тратить значительное время, чтобы связаться с нужным специалистом для решения важных вопросов. Сейчас это занимает минуты, — рассказывает руководитель проектов Учалинского участка УГМК-Телеком Павел Кшуманев.